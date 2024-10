Caso Maddie McCann, la decisione del giudice sul sospettato Christian Brückner: svolta in tribunale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è una nuova svolta nel caso Maddie McCann, la bambina scomparsa nel nulla il 3 maggio del 2007 all’età di 3 anni mentre si trovava in vacanza coi genitori in Portogallo: è arrivata la decisione del Tribunale su Christian Brückner, il principale sospettato di essere il carnefice della bimba.

La decisione del Tribunale su Christian Brückner e il caso Maddie McCann

Il Tribunale di Braunschweig ha assolto Christian Brückner, l’uomo ritenuto il principale sospettato di essere il carnefice di Maddie McCann. La notizia è stata riportata dall’agenzia ANSA.

Nonostante l’assoluzione, il 47enne resterà però per il momento in prigione, almeno fino al mese di settembre del 2025, per scontare una pena per stupro.

La presunta confessione di Christian Brückner su Maddie McCann

La notizia dell’assoluzione di Christian Brückner è arrivata a distanza di pochi giorni dall’indiscrezione su una presunta confessione dell’uomo legata al caso Maddie McCann, emersa alla fine del mese di settembre.

Il 47enne tedesco avrebbe detto nel 2020 a un suo compagno di cella in Germania di aver rapito una bambina trovata in un appartamento dell’Algarve in Portogallo, durante un tentativo di furto. A riferirlo ai giudici sarebbe stato il detenuto Laurentiu Codin.

Le presunte rivelazioni di Christian Brückner sono rimbalzate sui media del Regno Unito, dove è stato posto in particolare l’accento sulla domanda che il sospettato avrebbe fatto al suo compagno di cella: “Il Dna di un bambino può essere prelevato dalle ossa sotto terra?“.

La storia raccontata presenta molte somiglianze con la notte in cui Maddie McCann è scomparsa in Portogallo. Tra queste spicca il tentativo di furto “in una regione dove ci sono alberghi e vive gente ricca” (questo particolare ricorda il resort dove si trovava la famiglia McCann in vacanza).

“Ha detto di non aver trovato soldi, ma di aver preso una bambina. Ha detto che due ore dopo c’erano poliziotti e cani dappertutto, quindi se n’è andato, fuori dalla zona”, avrebbe aggiunto il detenuto in un virgolettato riportato dall’agenzia ANSA.

L’arresto di Christian Brückner

Chrstian Brückner è stato fermato a Milano nel 2020. Il 47enne tedesco è sotto processo a Braunschweig, nella Bassa Sassonia, per violenza sessuale e stupro. In passato è stato già condannato per gli stessi reati.