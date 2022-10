Caso Fiorello in Rai, i giornalisti del Tg1 scrivono una lettera allo showman. Le ultime sul nuovo show

“Caro Fiore, ti scriviamo in nome e per conto di tutta la redazione del Tg1, che nutre grande stima per il tuo lavoro e si diverte come tutti, da sempre, con le tue invenzioni televisive”. Inizia così la lettera del Comitato di Redazione del Tg1 inviata a Fiorello, dopo la precedente nota di protesta della rappresentanza sindacale in merito all’ipotesi che il nuovo morning show dell’artista venga collocato nello spazio del Tg1 Mattina.

La lettera del Tg1 a Fiorello

Il Comitato di Redazione del Tg1, composto da Leonardo Metalli, Roberto Chinzari e Virginia Lozito, ha deciso di rivolgersi direttamente a Fiorello per chiarire che non è in corso alcuna guerra.

Il cdr del Tg1 ha spiegato: “Il Tg1 non è in guerra con nessuno, come scrivono i giornali, tantomeno con un artista del quale continuamente racconta le mirabili imprese televisive. Potevamo parlarne diffusamente con l’azienda, fare progetti insieme, lavorando reciprocamente a vantaggio degli ascolti. Forse non sarai stato informato, come noi del resto, che il Tg1 da qui a giugno avrebbe perso quasi 150 ore di informazione. Forse non sai che molti colleghi lavorano per quel prodotto con grande passione nel nuovo spazio concordato con la rete dopo anni di trattative. Ci sarebbe piaciuto condividere con te e con l’azienda queste brevi considerazioni”.

Il Comitato di Redazione del telegiornale del primo canale Rai ha aggiunto: “Il Tg1 ama gli artisti e li promuove da sempre, porte aperte a tutti e nessuno scontro tra professionisti della Tv. I titoli dei giornali non hanno evidenziato questo rispetto per il lavoro reciproco, hanno parlato solo di guerra a Fiorello, per questo ci teniamo a sottolinearlo: Fiorello ci piace, ma con un progetto anche per il Tg1 e i suoi giornalisti“.

Il cdr del Tg1, in una lettera alla redazione, ha precisato inoltre che “dall’azienda è arrivata la notizia di un ripensamento sulla collocazione” del programma di Fiorello e, quindi, l’incontro con la stessa azienda in programma è stato annullato e l’assemblea di redazione è stata rinviata.

Fiorello-Tg1: la precisazione dell’ad della Rai Fuortes

Dopo la prima nota polemica in cui il Comitato di Redazione del Tg1 aveva preso posizione contro l’ipotesi di collocare il nuovo show di Fiorello nello spazio occupato da Tg1 Mattina, l‘ad della Rai Carlo Fuortes aveva tenuto a precisare: “Ritengo indispensabile precisare che il progetto editoriale è ancora in fase di definizione, compresa la sua collocazione nei palinsesti. Oltre all’approdo su RaiPlay, è in corso la valutazione sul canale televisivo più adatto ad accogliere il progetto innovativo dello straordinario artista. La Rai avrà cura di comunicare il progetto definitivo non appena verrà ultimato”.

Fonte foto: ANSA Fiorello, sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo.

Fiorello, nuovo show in Rai: le indiscrezioni

Sebbene sia ancora tutto da definire, come precisato dall’ad della Rai Carlo Fuortes, nei giorni scorsi erano emerse alcune anticipazioni sul nuovo show di Fiorello in Rai: secondo le indiscrezioni rilanciate dall”Ansa’, il nuovo show ‘Viva Asiago 10!’ dovrebbe andare in onda sulla rete ammiraglia Rai, oltre che su Radio2 e RaiPlay, da lunedì 28 novembre, dopo 3 settimane di rodaggio sulla piattaforma web con ‘Aspettando Viva Asiago 10!’, dal 7 novembre.