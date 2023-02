Caserta, poliziotto spara a 19enne che aveva litigato con il figlio a Santa Maria a Vico: arrestato

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Un poliziotto ha sparato e ferito un 19enne per vendicare il figlio dopo una lite a Santa Maria a Vico, nel Casertano. Il pubblico ufficiale, un 49enne che presta servizio nel Napoletano, si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di lesioni aggravate. Lo riporta Ansa.

L’episodio

L’episodio è avvenuto la notte scorsa, poco dopo una lite tra il figlio del poliziotto un gruppo di coetanei, nella quale, stando al Corriere della Sera, sarebbero volati degli schiaffoni. Tornato a casa il ragazzo avrebbe raccontato tutto al padre, che sarebbe uscito per strada con la pistola in mano per dare la caccia ai giovani.

Fonte foto: Virgilio Notizie - Tuttocittà Il comune di Santa Maria a Vico nel Casertano dove è avvenuto l’episodio

I carabinieri sono a lavoro sulle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto riportato nelle testimonianze raccolte, il pubblico ufficiale sarebbe stato spinto a terra dopo essersi lanciato in una colluttazione contro il gruppo, per poi rialzarsi ed esplodere i colpi contro il 19enne.

Dagli accertamenti dei militari dell’Arma è emerso che il poliziotto ha fatto fuoco due volte colpendo alla gamba il ragazzo con un proiettile. Il 49enne non ha usato la propria pistola d’ordinanza, ma un’arma clandestina.

Il 19enne è stato poi portato in ospedale e dimesso con una prognosi di dieci giorni. Il poliziotto è stato fermato dopo qualche dai carabinieri e messo agi arresti domiciliari.

Il commento del deputato napoletano Francesco Borrelli

“Una scena da Far West. Ennesimo episodio di violenza dilagante – ha commentato il deputato napoletano di Alleanza Verdi – Sinistra Francesco Emilio Borrelli – Da un lato una gang che pesta un ragazzo, dall’altro una reazione assurda e spropositata. La giustizia privata sta diventando la soluzione alla criminalità. Occorre porre un freno a questa terribile anarchia”.