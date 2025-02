Caserta, latitante albanese arrestato per droga: catturato dopo 25 anni di fuga, sconterà una maxi pena

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto di un latitante albanese il risultato di un’operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e quella albanese. L’uomo, ricercato da 25 anni, è stato catturato in Albania per traffico di stupefacenti transnazionale.

Operazione “Wanted”

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nell’ambito del progetto “Wanted”, mirato alla ricerca di latitanti di alto profilo. L’operazione ha visto la collaborazione tra le autorità italiane e albanesi, con un focus particolare su bersagli ricercati a livello internazionale.

Dettagli dell’arresto

Nelle scorse ore, al termine di attività di indagine durata circa un anno, condotta dal Servizio Centrale Operativo e dalla Squadra Mobile di Caserta, coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, il Dipartimento di Polizia Criminale Albanese, in collaborazione con l’Ufficio dell’Esperto per la Sicurezza in Albania della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha arrestato, in Albania, S.A., 52enne albanese, irreperibile dal 2000, condannato in via definitiva alla pena di anni 21 di carcere.

Traffico di stupefacenti

L’uomo è ritenuto l’organizzatore di un’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, che operava a livello transnazionale. La droga, principalmente cocaina, veniva trasportata dall’Albania all’Italia tramite imbarcazioni clandestine, per poi essere distribuita lungo l’intero litorale domitio.

Ruolo nell’organizzazione

L’arrestato avrebbe avuto un ruolo di vertice nell’associazione, occupandosi dell’organizzazione del trasporto della droga in ogni sua fase, dalla partenza dall’Albania fino all’arrivo in Italia, dove lo stupefacente veniva nascosto e custodito prima della vendita.

Conclusione dell’indagine

L’indagine ha permesso di individuare e arrestare l’uomo in Albania, prima che la condanna passasse in giudicato.

