Caserta, travolta e uccisa da auto pirata che era stata rottamata: conducente in fuga

Una ragazza di 34 anni, di origine polacca, è stata investita e uccisa da un’auto pirata a Castel Volturno, in provincia di Caserta. L’episodio risale alla notte di Ferragosto.

Cosa è successo

Secondo quanto è stato accertato dalla Polizia Stradale e riportato dall’agenzia ‘Ansa’, la vittima stava attraversando la statale Domiziana e si trovava in compagnia di due amici, quando è sbucata un’automobile (una Nissan Micra) che l’ha centrata in pieno.

Il conducente del veicolo che ha investito mortalmente la 34enne di origine polacca ha lasciato l’automobile in strada e si è dato alla fuga.

Fonte foto: Tuttocittà L’incidente è avvenuto sulla strada statale Domiziana, a Castel Volturno.

La scoperta sull’automobile

L’automobile che ha investito e ucciso la ragazza non avrebbe dovuto più circolare in strada, dal momento che è risultata essere rottamata. Per questo motivo non risulta esserci alcun proprietario. Per gli investigatori della Polstrada di Caserta non si preannuncia, quindi, facile risalire all’identità del conducente del veicolo.

Per il momento sono state acquisite le immagini dalle telecamere di videosorveglianza e le testimonianze di chi era presente sul posto al momento dell’impatto (solo gli amici della vittima). Sono in corso, inoltre, ulteriori accertamenti sul veicolo.

Chi è la vittima

Stando al racconto dei suoi amici, sotto choc dopo l’investimento, la ragazza di 34 anni di origine polacca morta nella notte di Ferragosto a Castel Volturno risiedeva a Napoli e si trovava nel comune in provincia di Caserta in vacanza.

Ulteriori dettagli sull’incidente

Il ‘Corriere della Sera’ aggiunge alcuni ulteriori dettagli sull’incidente: stando alla ricostruzione dei fatti riportata dal sito del quotidiano, il conducente, considerati anche i segni di frenata presenti sull’asfalto, marciava a velocità sostenuta. Ha tentato di frenare nel momento in cui ha visto in ritardo i tre amici, ma non è riuscito a fermare l’automobile e ha centrato la ragazza. Dopo un volo di diversi metri, la vittima è ricaduta con violenza sull’asfalto.