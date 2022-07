Caselle Lurani, 45enne deceduto in casa: ferite da arma da taglio, i carabinieri cercano i coinquilini

Giunte sul posto, le forze dell’ordine, allertate dai vicini, hanno trovato un 45enne deceduto a causa di alcune ferite da arma da taglio alla gola. Sembra che chi ha fatto la telefonata ai carabinieri avesse parlato di una lite.

È successo nel lodigiano: ecco cosa sappiamo del 45enne trovato senza vita dai carabinieri a causa di ferite di arma da taglio alla gola.

45enne con ferite di arma alla taglio alla gola nel lodigiano: la dinamica

L’abitazione del 45enne deceduto si trova per la precisione a Caselle Lurani, in provincia di Lodi. I vicini avrebbero sentito rumori e voci che avrebbero fatto loro pensare a una lite in corso.

Evidentemente preoccupati dai toni che aveva assunto la discussione, e con la paura che il tutto degenerasse (la qual cosa è poi sembra essere effettivamente accaduta), i vicini hanno chiamati i carabinieri.

Uomo ucciso a Lodi, l’arrivo dei carabinieri: i vicini allertati dai toni di una lite

Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato il proprietario di casa quarantenne senza vita, a causa di alcune ferite alla gola. L’arma di quello che appare fin da subito come un omicidio – questa insomma l’ipotesi più accreditata al momento – potrebbe essere un coltello o comunque un arma da taglio.

Uomo assassinato a Caselle Lurani: c’è un fermo, si cerca un giovane di 25 anni

C’è anche un fermo operato dai carabinieri. Il 45enne, di nazionalità romena, aveva due coinquilini, uno dei quali è stato portato dai carabinieri di Lodi in caserma per un interrogatorio.

Dell’altro coinquilino si sono invece perse le tracce. Si tratta di un giovane di 25 anni. I militari lo stanno cercando.

Il titolare del fascicolo dell’indagine è Aurora Stasi, la pm della procura di Lodi . La donna sta, proprio in questo momento, conducendo l’interrogatorio.