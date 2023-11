Casaleggio contro Conte e il M5S: "Ottimo per il Pd, il Movimento dovrebbe cambiare nome". Poi attacca Grillo

Giuseppe Conte? Un ottimo leader per il Partito Democratico, ma probabilmente non del M5S. Parola di Davide Casaleggio, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, che ha commentato la leadership di Conte e le ultime uscite dell’amico di vecchia data del padre, Beppe Grillo.

Le parole del figlio del fondatore del movimento

Davide Casaleggio, fondatore della Benefit Corporation Camelot e figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, Gianroberto Casaleggio, è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica “Giù la maschera” (Radio 1 Rai), condotta da Marcello Foa e dedicata al tema “Dall’antipolitica all’astensionismo: che succede alla politica italiana?”.

“Il Movimento 5 Stelle, per quello che ho conosciuto io – molto diverso da quello di oggi – ha portato una grande consapevolezza agli italiani” spiega, citato dall’Ansa.

“Credo che la consapevolezza sia il maggior risultato che abbia portato il Movimento 5 Stelle, almeno fino a quando è rimasto Movimento 5 Stelle. Oggi secondo me sarebbe necessario cambiargli nome“.

“Complesso interpretare Beppe Grillo”

Davide Casaleggio ha “punzecchiato” anche Beppe Grillo. “Credo che andare a interpretare Beppe Grillo sia una cosa molto complessa. In ogni caso ha parlato per un’ora e ha espresso il suo pensiero” ha sottolineato Casaleggio, in riferimento alle ultime uscite del comico genovese.

“Oggi penso che, come abbiamo visto i movimenti digitali a partire dalla fine del 2007, grazie allo sviluppo di Internet e alla crisi Lehman Brothers, abbiamo visto la nascita di spontanei movimenti in tutto il mondo” ha osservato.

La previsione di Casaleggio

“Oggi abbiamo una nuova tecnologia, che è dirompente e paragonabile all’invenzione della stampa, che è l’intelligenza artificiale, e che si sta unendo a una crisi che sta arrivando, che è quella dovuta al post Covid e al post immissione di 40% di valuta nuova sul mercato, che ha creato tutte le conseguenze del caso che stiamo vendendo oggi”, ha spiegato Davide Casaleggio, riflettendo sulla situazione politica e finanziaria internazionale, citato dall’agenzia Ansa.

Secondo Davide Casaleggio tale connubio “porterà a nuovi movimenti. Abbiamo visto già alcune sperimentazioni”.

“In Argentina è stato utilizzato per le parti iniziali per la campagna elettorale. Penso che il prossimo anno vedremo grandi cambiamenti a quello che noi conosciamo come politica”.