Casa vacanze fantasma chiusa nel cuore di Trastevere a Roma: niente licenza e ospitava pregiudicati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una casa vacanze fantasma è stata chiusa nel cuore di Trastevere a Roma per violazioni amministrative e presenza di ospiti sospetti. L’appartamento, privo di autorizzazioni, è stato chiuso su ordine del Questore di Roma.

Chiusura della struttura

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’appartamento situato in via di Santa Cecilia è stato chiuso definitivamente. La decisione è stata presa a causa delle numerose irregolarità amministrative e catastali riscontrate dagli agenti del Commissariato Trastevere durante un controllo.

Irregolarità e mancanza di tracciabilità

La struttura era priva di licenza e i check-in e check-out non erano tracciabili. La titolare non è stata in grado di fornire informazioni sugli ospiti né ricevute di pagamento, violando così le normative di sicurezza.

Presenza di ospiti sospetti

Durante il controllo, è stata identificata una coppia peruviana già nota alle forze dell’ordine per reati contro la persona e il patrimonio. L’uomo è stato espulso dal territorio nazionale, mentre alla donna è stato imposto il divieto di dimora a Roma.

Fonte foto: IPA