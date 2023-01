Carta Acquisti 2023: online i moduli per il contributo da 40 euro al mese, ecco chi può accedervi e come

Dal primo gennaio è possibile accedere ai moduli per richiedere la Carta Acquisti del 2023, che consente ottenere un contributo di 80 euro ogni due mesi per le spese alimentari, sanitarie e per il pagamento delle bollette di luce e gas.

Il contributo è destinato a determinate fasce della popolazione, che possono accedervi con differenti modalità.

La Carta Acquisti 2023: chi può ottenerla

Come specificato sul sito del Mef (Ministero dell’Economia e delle Finanze), dall’inizio dell’anno sono a disposizione sul sito i moduli per richiedere la Carta Acquisti, una volta chiamata “social card”, per l’anno 2023.

Fonte foto: IPA Una signora intenta a fare la spesa in un supermercato

La Carta potrà essere rilasciata a “cittadini di età pari o superiore ai 65 anni e ai genitori di bambini di età inferiore ai tre anni”.

Per i cittadini che invece hanno usufruito lo scorso anno della Carta Acquisti, e che “continuano a rientrare nei requisiti previsti, potranno usufruire del beneficio senza bisogno di una nuova richiesta”.

È bene specificare che, oltre all’adesione online, è possibile presentare domanda per la Carta Acquisti (completamente gratuita per gli aventi diritto) “negli Uffici Postali compilando il modulo sulla base dei requisiti richiesti”.

I requisiti per i cittadini

Nello specifico, gli over 65 che vorranno fare richiesta, oltre a essere cittadini italiani iscritto all’anagrafe, dovranno avere un ISEE inferiore a 7.640,18 euro, almeno un’utenza intestata, una quota di proprietà di un immobile e non possono usufruire già “di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga degenza o detenuto in istituto di pena”.

I requisiti per i minori di tre anni, con la carta ovviamente intestata al genitore, sono gli stessi già descritti per gli over 65 (eccetto per quello relativo alla degenza), ma relativi all’esercente della potestà genitoriale o al soggetto affidatario.

Carta Acquisti 2023: a quanto ammonta e come usarla

Come viene chiarito nel comunicato del Mef, “i destinatari del contributo possono effettuare acquisti attraverso una carta elettronica di pagamento presso negozi alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, nonché pagare le bollette di luce e gas negli uffici postali e usufruire della tariffa elettrica agevolata”.

L’importo mensile riconosciuto ai titolari della Carta Acquisti è di 40 euro, ma l’accredito avviene ogni due mesi. Si riceveranno quindi 80 euro a cadenza bimestrale.

Insieme alla domanda bisognerà presentare un documento d’identità, un modello Isee in corso di validità e, in caso di delega, l’originale del documento d’identità del soggetto delegato. In caso di accettazione della domanda, si riceverà una comunicazione al proprio domicilio con le istruzioni per il ritiro della Carta acquisti elettronica presso un ufficio postale abilitato.