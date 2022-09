Carpi, travolta dal SUV mentre fa jogging con l'amico: morta 20enne, la dinamica dell'incidente

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Stava facendo jogging con un amico poco lontano da casa, ma un’auto l’ha travolta e uccisa. È morta così a Santa Croce, una frazione di Carpi, Alessandra Arletti. 20enne studentessa dell’istituto per geometri Guarini di Modena che frequentava l’ultimo anno. A ucciderla è stato un SUV guidato da un 60enne residente nella zona che si è fermato per soccorrere i due investiti, ma per la giovane non c’era già più nulla da fare.

Travolta mentre fa jogging, la dinamica

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera Alessandra Arletti è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata in aria e scaraventata con violenza sull’asfalto. L’incidente, avvenuto intorno alle 19.30 di giovedì 1 settembre, ha coinvolto anche l’amico che ha riportato gravi traumi alle gambe e al torace ed è stato ricoverato in terapia intensiva prognosi riservata all’ospedale civile di Baggiovara.

Secondo quanto ricostruito i due giovani stavano correndo lungo traversa San Giorgio, una delle arterie principali della periferia di Carpi attraversata da diverse strade di campagna, una zona abitualmente frequentata da ciclisti e podisti e a uno degli incroci sono stati travolti dal SUV. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo alla 20enne. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia locale dell’Unione Terre d’Argine che sta analizzando ogni aspetto della tragedia.

Alcol test negativo per l’automobilista

Alla guida della Jaguar bianca che ha ucciso Alessandra Arletti e ha ferito gravemente l’amico 19enne c’era un 60enne. L’uomo, fermatosi per prestare soccorso, è stato sentito dalla polizia locale che sta cercando di fare chiarezza su quanto accaduto.

Gli agenti, come da prassi, hanno proceduto all’alcol test per il conducente, che è risultato negativo.

Chi era la vittima

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Alessandra era una studentessa dell’istituto per geometri Guarini di Modena pronta a frequentare l’ultimo anno. A fornire una descrizione della giovane è stata la sorella Federica, che su Instagram l’ha ricordata con parole dolci: “Bella, timida, gentile, seria e dolcissima. Salutava sempre con il sorriso ed era amatissima dalla famiglia e dai suoi amici. Mi hai lasciato un vuoto immenso, vola in cielo amore mio”.

A unirsi al dolore della famiglia ci sono anche tanti residenti che hanno sottolineato come la tragedia poteva essere evitata. “È una strada pericolosa, le auto vanno troppo forte e inevitabilmente si crea una situazione di pericolo per pedoni e ciclisti che l’attraversano per fare attività sportiva sulle strade laterali meno trafficate” hanno spiegato diversi residenti della zona.

“Morire a 20 anni, nel pieno della vita, lascia tutti quanti noi senza parole. La commozione e lo sgomento sono le sensazioni che sta esprimendo la nostra Comunità”, ha scritto sui social il primo cittadino Alberto Bellelli.