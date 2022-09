Caro bollette, secondo l'esperto abbassare i termosifoni ha un effetto benefico sulla salute

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

A causa del rincaro vertiginoso delle bollette del gas e della guerra in Ucraina ci aspetta un inverno più freddo del solito. Ma non tutto il male viene per nuocere. Secondo gli esperti infatti abbassare la temperatura dei termosifoni farà bene alla salute, oltre che alla bolletta.

Ci aspetta un inverno più freddo

Il governo Draghi sta lavorando ad un piano per ridurre i consumi di gas nel prossimo inverno. Sia per abbassare le bollette che per non rischiare di trovarsi impreparati nel caso della chiusura dei rubinetti da parte della Russia.

Tra le varie cose, il piano prevede di spegnere i termosifoni un’ora prima nelle abitazioni private e negli uffici pubblici, abbassandoli di un grado per portarli da 20 a 19.

Secondo Alfredo Pontecorvi, professore ordinario di Endocrinologia alla Cattolica del Sacro Cuore e primario al Policlinico Gemelli di Roma, abbassare i termosifoni non sarà una tragedia, anzi.

“Ridurre di qualche grado la temperatura delle stanze in cui si soggiorna o si dorme può fare solo bene alla salute ed esercitare effetti positivi sull’organo adiposo. La temperatura ideale per il nostro benessere è di 19 gradi“, afferma l’esperto a Il Messaggero.

Abbassare i termosifoni fa bruciare i grassi

“Il nostro alleato – dice Pontecorvi – si chiama tessuto adiposo bruno, una specie di termosifone interno che brucia calorie per riscaldarci e mantenere la temperatura corporea a 37 gradi”. Il tessuto adiposo bruno insieme a quello bianco, possono convertirsi l’uno nell’altro.

“Per esempio – spiega – a seguito di una cronica esposizione al freddo, il tessuto adiposo bianco si può trasformare in bruno allo scopo di aumentare la produzione di calore nel nostro corpo. Al contrario in caso di bilancia energetica positiva, il tessuto adiposo bruno si può convertire in bianco per incrementare la riserva energetica”.

Per questo, secondo l’esperto, abbassare di qualche grado i riscaldamenti stimola l’attivazione del tessuto adiposo bruno e brucia i grassi, facendoci dimagrire. “Uno stile di vita raffreddato di qualche grado ci aiuterà a vivere meglio”, sottolinea Pontecorvi.

Le temperature eccessive causano obesità

Ci sono diversi studi clinici che hanno mostrato come vivere ad una temperatura controllata di 19 gradi faccia aumentare il grasso bruno e bruciare i grassi. “La temperatura troppo elevata delle case – spiega Pontecorvi – è considerata una delle cause dell’epidemia di obesità cui stiamo assistendo”.

“Ci sono evidenze sempre più chiare che anche il riscaldamento globale del pianeta stia contribuendo al progressivo aumento dell’obesità“, aggiunge il primario.