Caro bollette, Antitrust contro quattro compagnie di luce e gas: i rischi per Iren, Iberdola, E.ON e Dolomiti

L’Antitrust, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha avviato 4 procedimenti istruttori – e altrettanti sub-procedimenti cautelari – nei confronti di quattro importanti società fornitrici di energia e gas naturale sul mercato libero: si tratta di Iren, Iberdrola, E.ON e Dolomiti.

Cosa viene contestato alle società di energia e gas

L’azione dell’Antitrust nei confronti delle quattro società riguarda, secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, le proposte di modifica del prezzo di fornitura di energia elettrica e gas naturale, che secondo l’Autorità Garante sarebbe in contrasto con il Dl Aiuti bis.

La norma prevede infatti che fino al 30 aprile 2023 l’efficacia sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di fornitura sia delle comunicazioni di preavviso, salvo che le modifiche si siano già perfezionate prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

In buona sostanza, le modifiche unilaterali dei prezzi messe in campo e le minacce di distacco sarebbero contrarie al decreto Aiuti bis e al Codice del consumo.

Avviata richiesta di informazioni verso 25 società

L’Antitrust, che sentirà a questo punto le ragioni dei fornitori accusati, si riserva “provvedimenti cautelari” urgenti per sanare subito la situazione. Le indagini potrebbero concludersi molto velocemente, qualora venisse accertata la gravità delle violazioni.

La stessa Antitrus ha inviato una richiesta di informazioni ad altre 25 società: A2A Energia, Acea Energia, AGSM ENERGIA, Alleanza Luce & Gas, Alperia, AMGAS, ARGOS, Audax Energia, Axpo Italia, Bluenergy Group, Duferco Energia, Edison Energia, Enegan, Enel Energia, Engie Italia, Eni Plenitude, Enne Energia, Estra Energie, Hera Comm, Illumia, Optima Italia, Repower Italia, Sinergas, Sorgenia, Wekiwi.

Fonte foto: IPA Una protesta dei sindacati contro il caro bollette

Codacons, “accolte le nostre richieste”

Il Codacons, il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente, spiega in una nota che “l’Antitrust ha accolto le nostre denunce sul fronte delle pratiche commerciali scorrette messe in atto dalle società dell’energia in merito alle modifiche unilaterali dei contratti.”

Nei giorni, prosegue il Codacons, “avevamo segnalato un’enorme confusione sul fronte dell’applicazione del Dl Aiuti bis che, come noto, vieta le modifiche unilaterali dei contratti a prezzo bloccato”.

Alcuni operatori, ha aggiunto, “starebbero eludendo le disposizioni, ad esempio applicando sovraprezzi vietati ai propri clienti in base al consumo di energia o comunicando rialzi delle tariffe in barba ai divieti del Dl Aiuti bis”.