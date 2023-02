Carnevale 2023 in Italia: feste, cortei e sfilate da Nord a Sud, il programma degli eventi da non perdere

In un ipotetico sondaggio realizzato chiedendo agli italiani quale sia il periodo dell’anno che vivono con maggior insofferenza, c’è da scommettere che la maggior parte delle risposte farebbe riferimento ai mesi di febbraio, marzo e aprile. È questo infatti il momento in cui si ritorna alla routine dei giorni feriali dopo la scorpacciata di festeggiamenti tra Natale e l’Epifania. E se gennaio scorre comunque piuttosto velocemente, sono i successivi cento giorni a costituire quello che in molti definiscono un “tempo di mezzo“, quando l’inverno è ormai alle spalle ma la primavera stenta ancora a fare capolino.

A risollevare gli animi in attesa della settimana di Pasqua ci pensa come sempre il Carnevale, che anche nel 2023 prevede una serie di eventi, feste, sagre e altre manifestazioni dislocate lungo tutta Italia. Secondo quanto indicato dal calendario cristiano, quest’anno l’inizio ufficiale è fissato per domenica 5 febbraio, mentre la data conclusiva sarà quella di sabato 25 febbraio. Tre giorni prima, il 22, sarà invece il turno del Mercoledì delle Ceneri, che segna l’inizio della Quaresima.

Carnevale 2023: quando inizia, quanto dura e quali sono gli eventi principali

Per gli amanti dei festeggiamenti, anche quest’anno sono moltissime le iniziative in programma da Nord a Sud per celebrare il periodo del Carnevale. Le due giornate da cerchiare in rosso sul calendario sono quelle del 16 febbraio, (ossia Giovedì Grasso) e del successivo 21 febbraio (ossia Martedì Grasso). È nei cinque giorni che li separano che si concentra il clou degli eventi, con le classiche sfilate in maschera e le abbuffate dei tipici dolci del periodo (per una festa di Carnevale coi fiocchi, mai dimenticare le frittelline dolci e le immancabili chiacchiere con zucchero a velo).

E così, mentre i più piccoli spulciano l’agenda per capire quali saranno le mattinate di pausa in cui non dovranno andare a scuola, i genitori organizzano ferie e ponti sul lavoro per permettersi qualche giorno di stacco in occasione del Carnevale. Come sempre le mete non mancano, in Italia come all’estero: città come le nostre Venezia e Viareggio negli anni sono diventate delle vere e proprie mete di pellegrinaggio, così come Limoux e Nizza in Francia, Colonia e Magonza in Germania. Per non parlare della capitale mondiale delle feste in maschera, la metropoli brasiliana Rio de Janeiro.

Carnevale 2023, tutti gli eventi in programma a Venezia

A Venezia, come da tradizione, i festeggiamenti per il Carnevale cominceranno già a partire dalla giornata del sabato che precede l’inizio ufficiale. Quest’anno è il 4 febbraio e l’evento d’apertura sarà la parata Original Dreamers, che si tiene dalle ore 20 alle ore 21 lungo il Canal Grande.

Fonte foto: Ansa

Con partenza dalla Ferrovia, un maestoso e colorato palcoscenico realizzato sulle classiche gondole navigherà sull’acqua e illuminerà tutta la città con un inconfondibile gioco di colori: al suo interno oltre 50 artisti (tutti rigorosamente mascherati) si esibiranno con giochi, acrobazie e numeri di prestigio, mentre i tanti turisti e spettatori giunti in città potranno ammirare questo “teatro sospeso” sfilare davanti ai propri occhi.

Per chi decidesse di arrivare a Venezia già durante la prima parte della giornata, ad animare i vicoli e i ponti della laguna sarà lo Street Show itinerante dei giocolieri mascherati: dalle ore 11 a mezzogiorno e poi dalle ore 15:30 fino all’aperitivo centinaia di artisti di circo e teatro affolleranno Santa Margherita, San Giacomo, Santo Stefano e San Cassiano: il clima perfetto per entrare a pieno nella magia del Carnevale.

Carnevale 2023, tutti gli eventi in programma a Viareggio

Anche il Carnevale di Viareggio – con i suoi oltre 150 anni di storia e tradizione – aprirà le danze nella giornata di sabato 4 febbraio. La cerimonia di inaugurazione con il rito dell’alzabandiera si terrà alle ore 15, per poi lasciare il posto alla prima sfilata dei carri mascherati: è questo l’appuntamento da non perdere, un immenso spettacolo pirotecnico che da sempre richiama nella cittadina balneare milioni di curiosi e appassionati provenienti da tutto il mondo.

Per chi non potesse partecipare al primo corteo dei carri, nessun timore: la parata in maschera verrà ripetuta anche nelle due domeniche successive (sempre alle ore 15), ma anche nella versione notturna in occasione di Giovedì Grasso (alle ore 18), di Martedì Grasso (ore 17) e della Cerimonia di chiusura di sabato 25 febbraio (anche in questo caso alle ore 17).

Carnevale 2023, tutti gli eventi in programma a Ivrea

Spostandosi qualche centinaio di chilometri più a Nord, nella caratteristica cornice piemontese di Ivrea, c’è una tradizione di maschere, danze, canti e spettacoli dal vivo che viene tramandata sin dal Medioevo. Qui il Carnevale è una cosa seria, tutti gli abitanti e le famiglie del posto sono coinvolti nei preparativi (che durano mesi) per arrivare pronti alla celebre Battaglia delle arance, l’evento clou che ha reso la località torinese celebre in tutta Italia: domenica 19 febbraio, dalle ore 14, nove squadre di “tiratori” daranno vita ad uno scontro senza esclusione di colpi per aggiudicarsi il primato cittadino.

Dopo l’inaugurazione di domenica 5 febbraio con marce e fiaccolate lungo le strade del paese, l’appuntamento è per le giornate dal 16 al 21 febbraio, quando il Carnevale entrerà nel vivo dei festeggiamenti: da non perdere, sabato 18 febbraio alle ore 21, la presentazione della Vezzosa Mugnaia, la maschera simbolo che rappresenta libertà ed erotismo e che sfilerà nel Corteo Storico in cui tutti i residenti si uniscono.

Carnevale 2023, tutti gli eventi in programma a Verona e Putignano

Anche a Verona il Carnevale è divenuto parte integrante della storia secolare della città. Nel 2023 sono in programma oltre 50 iniziative che occuperanno il periodo compreso tra sabato 4 e martedì 21 febbraio. Il più sentito è sicuramente quello del Venerdì gnoccolaro, che si richiama all’insurrezione contro i fornai organizzata dal popolo nel 1531 per protestare contro i prezzi troppo alti del pane: dalla mattina alla sera di venerdì 17 febbraio, centina di maschere si riverseranno in ogni angolo della città, dando vita ad uno spettacolo unico.

Per chi invece vuole immergersi nella magia del Carnevale rimanendo nel Sud Italia, il consiglio è quello di approfittare dei tanti show organizzati dal comune di Putignano, in provincia di Bari, dove da decenni il periodo delle maschere è il più sentito dell’anno. Un ricchissimo programma di concerti e spettacoli, da sabato 4 a domenica 26 febbraio, che vede la partecipazione di artisti e showman come il cantante Francesco Gabbani, il rapper Dargen D’Amico, il comico Max Angioni e la madrina del Carnevale, Mara Venier.