Mangiano carne di tartaruga marina a Zanzibar, 9 morti tra cui 8 bambini: oltre 70 persone intossicate

Otto bambini e una donna sono morti dopo aver mangiato carne di tartaruga marina sull’isola di Pemba dell’arcipelago di Zanzibar.

Cosa è successo a Zanzibar

In base a quanto è stato reso noto dai media locali e riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, in totale in ospedale sono finite 86 persone.

I primi a perdere la vita sono stati gli 8 bambini. Poi è deceduta anche la donna, portando a 9 il bilancio delle vittime.

La tragedia è avvenuta sull’isola di Pemba, dell’arcipelago di Zanzibar.

Le parole del medico sulla carne di tartaruga marina

Haji Bakari Haji, medico del distretto di Mkoani, ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate dall’agenzia Xinhua che gli esami hanno confermato che le vittime avevano mangiato martedì scorso carne di tartaruga marina. Lo stesso medico ha sottolineato che le autorità sono state informate del caso solo venerdì.

A Zanzibar la carne di tartaruga marina è considerata una prelibatezza, ma spesso si verificano casi di intossicazione e avvelenamento.

Morti per la carne di tartaruga marina: il precedente in Madagascar

Un caso simile si era verificato tre anni fa in Madagascar: nel marzo del 2021, 19 persone, 9 delle quali bambini, erano morte dopo aver mangiato carne di tartaruga marina. In quell’occasione le persone ricoverate all’ospedale di Vatomandry erano state 34.