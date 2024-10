Carmine Cretella accusato di stupro dopo Michael Liguori: un altro calciatore del Padova rischia il processo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Oltre a Michael Liguori, c’è un altro calciatore del Padova accusato di violenza sessuale: si tratta del centrocampista Carmine Cretella, finito a processo per un fatto avvenuto a Messina nel 2020.

L’accusa di stupro per Carmine Cretella del Padova

Mentre Michael Liguori è appena stato condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi, Carmine Cretella è stato rinviato a giudizio e il suo procedimento è ancora in corso.

Nel 2020 Carmine Cretella si era trasferito al Messina in Serie D. Proprio a quell’anno, in pieno lockdown, risale il fatto contestato: assieme ad un ex compagno di squadra, come riportato da Il Gazzettino, Cretella avrebbe commesso una violenza sessuale nei confronti di una 14enne. L’inchiesta è stata aperta dopo la denuncia presentata dal padre della presunta vittima di Carmine Cretella.

Nell’acceso dibattito sulla decisione del Calcio Padova di continuare a far giocare Michael Liguori dopo la condanna in primo grado per violenza sessuale è intervenuto anche il sindaco Sergio Giordani.

La decisione del Calcio Padova su Liguori e Cretella

La notizia del procedimento nei confronti di Cretella risale al 2022 ma è rimbalzata in città in questi giorni in cui è acceso il dibattito sulla decisione del Calcio Padova di continuare a far giocare Michael Liguori nonostante la recente condanna per violenza sessuale in primo grado.

La stessa linea, probabilmente, si legge su Il Gazzettino, verrà seguita per Carmine Cretella. Nell’estate del 2022, quando Cretella era pronto a essere tesserato, erano già pubblici i dettagli delle accuse che lo riguardavano.

La polemica sul Padova e le parole del sindaco Sergio Giordani

Lo scorso lunedì l’assessora alla Scuola Cristina Piva aveva definito “vergognoso” il fatto che Michael Liguori, condannato in primo grado per violenza sessuale, continui a giocare regolarmente con il Calcio Padova.

Anche il sindaco di Padova Sergio Giordani è intervenuto sulla questione.

Le sue parole: “Bisogna sempre e in ogni caso stare dalle parte delle donne che trovano il coraggio di denunciare una violenza e queste giovanissime donne hanno tutta la mia vicinanza. C’è un processo in corso ma, come dico spesso, sono Sindaco e anche un nonno, e capisco quindi nel profondo il sentimento e quanto ha espresso la nostra assessora”.