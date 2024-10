Carmela Girasole, indagato il fidanzato della maestra morta a Brescia: ma lui non si trova, è sparito

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

È ancora avvolto nel mistero il caso di Carmela Girasole, la maestra di 45 anni morta una settimana fa a Brescia dopo essere arrivata in ospedale in condizioni disperate. Il suo fidanzato, che al momento è irreperibile, è indagato a piede libero.

Cosa è successo a Carmela Girasole

In base ai primi accertamenti medici riportati dall’agenzia ANSA, per Carmela Girasole è stato fatale un aneurisma.

La Procura, però, attraverso l’autopsia (eseguita nella giornata di martedì 1° ottobre), intende capire se dietro la morte della maestra bresciana ci siano episodi di violenza.

Fonte foto: ANSA

Il pronto soccorso degli Spedali Civili di Brescia.

Perché è indagato il fidanzato di Carmela Girasole

Allo stato attuale, il fidanzato convivente di Carmela Girasole è indagato a piede libero con l’accusa di omicidio preterintenzionale.

L’uomo, che ha 27 anni ed è di origini tunisine, ha precedenti per spaccio e risulta irregolare sul territorio italiano. Per gli inquirenti, al momento, è irreperibile.

L’iscrizione nel registro degli indagati del fidanzato di Carmela Girasole è stata spiegata come un atto dovuto, alla luce dell’autopsia che avrà il compito di fare completa chiarezza sulla natura del decesso.

A che punto sono le indagini sulla morte di Carmela Girasole

Stando a quanto raccolto dalle forze dell’ordine e riportato dall’agenzia ANSA, Carmela Girasoli e il fidanzato, negli ultimi mesi, avrebbero vissuto una relazione scandita da eccessi, tra alcol e droga. La donna, in alcuni casi, avrebbe subito anche aggressioni fisiche, senza però mai sporgere denuncia.

Carmela Girasole era diventata insegnante di ruolo un anno fa, ma da settembre, cioè dall’inizio dell’anno scolastico 2024/2025, non si è mai presentata a scuola.

In passato, la vittima era già stata altre volte in pronto soccorso, sempre a causa di forti mal di testa. Anche prima di conoscere il fidanzato, come ricordato da una collega di lavoro, il medico aveva consigliato alla donna di andare in ospedale a causa di una forte emicrania.

Ad attendere nuovi sviluppi sulla morte di Carmela Girasole a Brescia ci sono anche i genitori della donna, che vivono a Montalbano Jonico, nella provincia di Matera. Nell’arco di pochi mesi hanno visto morire due figlie: prima di Carmela, infatti, era deceduta per malattia una delle sorelle più grandi.