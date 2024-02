Carlotta Dessì nel ricordo di Mario Giordano: il giornalista apre Fuori dal Coro parlando della collega

Mario Giordano ha aperto la puntata di Fuori dal Coro di mercoledì 7 febbraio nel ricordo di Carlotta Dessì, la giovane giornalista della redazione Mediaset morta per un brutto male.

Morta la giornalista Carlotta Dessì

La notizia della morte di Carlotta Dessì, giornalista della redazione di Fuori dal coro, è stata diffusa nella serata di martedì 6 febbraio. La giovane aveva scoperto di essere malata ad agosto. Le sue condizioni sono precipitate nel giro di pochi mesi.

Era originaria di Cagliari ed era un volto noto di Mediaset, avendo lavorato per Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque e infine per Fuori dal coro. Per Mario Giordano, Carlotta Dessì aveva condotto diverse inchieste.

Mario Giordano ricorda Carlotta Dessì

Il conduttore di Fuori dal coro ha aperto la trasmissione di mercoledì 7 febbraio con un ricordo, commosso e accorato, della collega prematuramente scomparsa:

Stasera è dura, Donato, andare in onda. Ieri pomeriggio è morta Carlotta Dessì, la nostra giovane e brava inviata. Aveva 35 anni e nel giro di pochi mesi una malattia se l’è portata via. Di fronte a tutto questo ha poco senso tutto quanto. È difficile trovarlo, un senso. È difficile andare in onda. Tutti i ragazzi che lavorano con noi faticano a trovare la forza. Ma siamo convinti di doverlo fare, e di dover fare la trasmissione più bella possibile proprio per Carlotta e per quello che ci ha insegnato, non solo durante tutta la sua vita professionale e umana, ma fino all’ultimo per il coraggio, la tenacia, l’ostinazione, la determinazione… il coraggio di chiamare le cose con il loro nome, di guardarle in faccia, di non avere paura.

Si collegava tutti i giovedì alla riunione di Fuori dal Coro.

Ci ha dato una lezione infinita di coraggio e di terminazione, di cui noi ora dovremmo ogni giorno essere all’altezza.

Carlottina, aiutaci da lassù. Ciao!

In studio in sedia a rotelle

In tempi recenti, Carlotta Dessì era stata ospite in studio su Rete 4 in sedia a rotelle. Quella è stata la sua ultima apparizione in tv.

Dopo la notizia della sua scomparsa, i social sono stati inondati da messaggi di cordoglio, come accadde dopo la morte di Nadia Toffa de Le Iene.