Carlos Sainz rapinato dell'orologio a Milano: pilota Ferrari riesce a bloccare i tre ladri insieme ai passanti

Spiacevole inconveniente per Carlos Sainz nelle ore successive al GP d’Italia corso a Monza domenica 3 settembre 2023. Dopo la gara sul circuito dell’Autodromo Nazionale, il pilota madrileno è rientrato a Milano dove è stato preso di mira da alcuni ladri che hanno provato a rubargli l’orologio, ma il ferrarista è riuscito ad acciuffare i malviventi con l’aiuto dei passanti.

Sainz derubato

Dalla festa sul podio di Monza alla corsa tra le strade di Milano. Nel giro di poche ore Carlos Sainz, pilota Ferrari, è passato dalla gioia per il terzo posto ottenuto nel GP d’Italia alle spalle delle Red Bull di Max Verstappen e Sergio Perez, a uno spiacevole inconveniente.

Dopo i festeggiamenti e le interviste di rito, lo spagnolo 29enne è rientrato a Milano e mentre si trovava a passeggiare tra le vie del centro a pochi passi dall’Hotel Armani, è stato puntato da dei ladri. Nelle mira dei malviventi il costoso orologio al polso del pilota, un Richard Mille dal valore di oltre 500.000 euro.

In tre si sono avvicinati a Sainz e sono riusciti a sfilargli l’orologio, poi si sono dati alla fuga tra le vie del centro di Milano, tra via della Spiga e via Montenapoleone.

Caccia ai ladri

Il pilota Ferrari però non ci ha pensato su due volte e insieme alla sua guardia del corpo ha rincorso i rapinatori.

Lo spagnolo, dopo aver sfrecciato in pista, ha cominciato a correre tra le vie del centro di Milano per fermare i malviventi e, assistendo alla scena, anche altri cittadini hanno fatto lo stesso. La fuga dei ladri si è conclusa in via Montenapoleone, dove Sainz e i suoi “aiutanti” hanno trovato la polizia.

Fermati i malviventi

La fuga col bottino è durata poco e ora i malviventi si trovano nelle mani della polizia che li ha presi in custodia. Sainz, dopo il furto subito, ha infatti denunciato quanto successo e successivamente è stato accompagnato in hotel.

Il caso dopo Leclerc

Sainz è il secondo ferrarista, nel giro di poco, a essere derubato dell’orologio. Nell’aprile 2022, infatti, il compagno di box Charles Leclerc era stato derubata a Viareggio, col suo orologio Richard Mille 67-02 rubato da due “finti tifosi” che chiedendo una foto al campione monegasco erano riusciti a sfilarglielo dal polso.

Dopo un anno, nell’aprile 2023, la banda è stata arrestata: si tratta di tre uomini e una donna, di età compresa trai 39 e i 29 anni.