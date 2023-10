Carlo Verdone ricorda Natasha Hovey di Acqua e Sapone e Compagni di Scuola e lancia un appello: "Fatti viva"

Quella raccontata da Carlo Verdone su Natasha Hovey è la storia della “tirannia del tempo”, così il regista e attore scrive in un post su Facebook per ricordare l’attrice che tutti abbiamo amato in ‘Acqua e Sapone‘ e ‘Compagni di Scuola‘. A distanza di tanti anni, Verdone spera di rimettersi in contatto con lei e lo fa comunicando il suo desiderio ai fan che lo seguono sui social.

Il post di Carlo Verdone per Natasha Hovey

Venerdì 13 ottobre Carlo Verdone ha affidato ai social il suo ricordo di Natasha Hovey, l’attrice nata a Beirut che ha debuttato al cinema proprio con una pellicola del regista romano.

Il loro sodalizio artistico è nato proprio nel 1983 con ‘Acqua e Sapone’, e proprio su quel progetto si è fermato per un attimo l’album dei ricordi di Verdone.

Verdone scrive: “La foto che state vedendo l’ho ritrovata qualche mese fa dentro un vecchio album ed è il volto della protagonista esordiente Natasha Hovey. La incontrai per puro caso nella mia agenzia in Via dei Banchi Vecchi. Era insieme alla mamma olandese per chiedere dei consigli al mio agente”.

Quindi: “Mi colpì subito il volto di quella ragazza che all’epoca aveva 16 anni, che emanava dolcezza e grazia. Era elegante in tutto e la luminosità del suo sorriso non poteva non incantare”.

L’attore e regista racconta che la foto fu scattata personalmente da lui sul litorale di Ostia durante le riprese di ‘Compagni di Scuola’, il film corale con Massimo Ghini, Eleonora Giorgi, Athina Cenci, Christian De Sica e tanti altri pezzi grossi della commedia italiana.

Ad oggi, nel 2023, Verdone non ha più notizie dell’attrice che ora “vive tra Miami e Parigi”, quindi saluta i suoi fan con una speranza: “Forse se leggerà questo post si farà viva, chissà”.

Chi è Natasha Hovey e che fine ha fatto

Come raccontato da Carlo Verdone, Natasha Hovey è nata a Beirut nel 1967 e il suo esordio cinematografico è arrivato proprio grazie al regista e attore romano, che la notò appena 16enne mentre parlava con il suo agente.

Nel film ‘Acqua e Sapone’ (1983) interpretò la giovane studentessa Sandy, allieva di Carlo Verdone nei panni di Rolando Ferrazza che si fingeva padre Spinetti per dare lezioni a Sandy e sbarcare il lunario.

In ‘Compagni di Scuola’, Natasha Hovey indossò i panni di Cristina, studentessa e amante del professor Piero Ruffolo (Carlo Verdone). Oltre ai film con Verdone, l’attrice recitò in altre pellicole storiche del cinema italiano come ‘Dèmoni‘ (1985) di Lamberto Bava e ‘Volevo i Pantaloni‘ (1990) di Maurizio Ponzi.

Ad oggi di Natasha Hovey non si hanno notizie. Carlo Verdone sostiene che viva tra Miami e Parigi, ma aggiunge un “credo” che lascia spazio ad altre ipotesi.

Sui social non esiste un profilo certificato, se non almeno due o tre casi di omonimia o sospetti account fake.

Il recente omaggio a Mario Brega

Tra gli attori che hanno reso grande il cinema di Verdone non si può non ricordare Mario Brega, il vulcanico padre di Ruggero in ‘Bianco Rosso e Verdone’ nonché Er Principe di ‘Un Sacco Bello’, ma anche l’inimitabile suocero di Sergio in ‘Borotalco’.

A marzo in via Oderisi da Gubbio, a Roma, è stata inaugurata una targa per celebrare il centesimo compleanno dell’attore.

Per l’occasione Carlo Verdone lo ha ricordato con queste parole: “Per me sia lui che Elena Fabrizi sono gli ultimi veri caratteristi che Roma ha avuto e sono orgoglioso di averli avuti nei miei film”.