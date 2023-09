Carlo e Camilla a Parigi in Visita Reale: l'incontro con Macron e la cena da sogno a Versailles con 150 vip

Giornalista pubblicista dal 2015 e laureato in Comunicazione alla Sapienza. Ho collaborato con diverse testate e lavorato per tv, radio, carta stampata e web. Impegnato nel contesto dell’emittenza laziale, sono autore e conduttore di vari programmi di informazione, telegiornali e radiogiornali.

La Francia stende il tappeto rosso per Carlo e Camilla, il re e la regina britannici, per la la loro prima visita ufficiale al paese transalpino. L’atterraggio all’aeroporto di Orly è stato il punto di partenza di una serie di eventi di prestigio che includono l’incontro con il presidente Emmanuel Macron, una visita al Milite Ignoto, e una sontuosa cena di gala nella Sala degli Specchi della Reggia di Versailles. Tre giorni che hanno calamitato l’attenzione del pubblico, anche per i tanti ospiti Vip coinvolti nell’accoglienza dei Reali in Francia.

La visita al Milite Ignoto

La visita ha avuto inizio con una toccante cerimonia davanti alla tomba del Milite Ignoto sotto l’Arco di Trionfo, un omaggio ai caduti della Prima guerra mondiale.

Re Carlo ed Emmanuel Macron hanno reso omaggio alle vittime intonando gli inni dei rispettivi paesi, God Save the King e la Marseillaise. Il cielo sopra Parigi è stato solcato dalle acrobazie della Patrouille de France e delle Red Arrows, la pattuglia acrobatica della Royal Air Force.

Fonte foto: IPA Re Carlo III ha tenuto un discorso al Senato in inglese e francese

I reali britannici sono stati invitati a Parigi come parte di una visita di stato che inizialmente era prevista per marzo ma è stata rinviata a causa delle proteste contro la riforma delle pensioni del presidente Macron.

La cena a Versailles

La cena di gala a Versailles è stata uno dei momenti clou della visita. La lista degli ospiti VIP era lunga e prestigiosa, con nomi come Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones, e Bernard Arnault, l’uomo più ricco del mondo.

La sala degli specchi, progettata per riflettere l’onnipotenza di Luigi XIV, è stata il palcoscenico di questo straordinario banchetto curato dagli chef stellati Michelin Yannick Alléno, Anne-Sophie Pic e Pierre Hermé.

Il menu della cena

Grande attenzione per il menu di alta cucina francese, ma con alcune restrizioni. Il foie gras è stato infatti escluso dalla proposta culinaria a causa delle preoccupazioni di Carlo per il benessere degli animali.

Allo stesso tempo, i funghi sono stati inclusi in abbondanza in quanto ricordano alla coppia reale la defunta regina Elisabetta II.

Gli impegni ufficiali

Nel corso della visita, Carlo e Camilla hanno svolto una serie di impegni ufficiali, tra cui un discorso al Senato francese tenuto da Carlo, il primo di un reale britannico in cui ha parlato sia in inglese che in francese.

Camilla ha lanciato un nuovo premio letterario franco-britannico insieme a Madame Macron presso la Bibliothèque Nationale de France. Inoltre, la coppia ha incontrato gruppi sportivi e stelle dello sport in vista della Coppa del Mondo di rugby e delle Olimpiadi in programma in Francia.

La visita si è conclusa con un’escursione in un vigneto biologico prima del ritorno in Scozia, dove Carlo e Camilla hanno trascorso l’estate.