Carlo Conti vuole Emanuela Fanelli per Sanremo 2026? La reazione dell'attrice da Geppi Cucciari

Mentre si continua a parlare molto del Festival di Sanremo 2025, a neanche una settimana di distanza dalla fine della kermesse c’è già chi pensa all’edizione 2026, che vedrà sempre Carlo Conti nelle vesti di conduttore e direttore artistico. Nelle ultime ore infatti è spuntato il nome di una delle possibili co-conduttrici di Sanremo 2026: Emanuela Fanelli.

Emanuela Fanelli a Sanremo 2026?

Di Emanuela Fanelli a Sanremo 2026 si è parlato nella puntata di giovedì 20 febbraio di Splendida Cornice su Rai 3.

L’attrice romana era ospite del programma condotto da Geppi Cucciari assieme a Claudia Pandolfi, per la promozione del nuovo film di Paolo Genovese, FolleMente, che le vede protagoniste.

Nel corso della puntata a un certo punto è spuntato anche Carlo Conti, in videocollegamento dalla sua casa.

Il siparietto con Carlo Conti da Geppi Cucciari

Ne è nato un divertente siparietto tra Carlo Conti ed Emanuela Fanelli, con l’attrice che gli ha chiesto perché ha chiamato come co-conduttrice a Sanremo Geppi Cucciari e non lei.

“Guarda, è una mia domanda, un quesito che mi sono posta io ma che in realtà si è posta tutta l’Italia, quindi mi faccio mera portatrice. Perché hai chiamato Geppi e non me?”, ha detto Fanelli con tono fintamente offeso.

Inaspettata la risposta di Carlo Conti: “Adesso ho le varie voci nella testa, tipo Follemente, che mi stanno dicendo ‘dì questo, dì quest’altro'”, ha detto.

Poi la bomba: “Perché con me ti voglio il prossimo anno“, ha aggiunto.

La reazione di Emanuela Fanelli

Dopo un attimo di stupore e l’applauso del pubblico in studio, l’attrice ha risposto ridendo: “Ma no, ragazzi, era solo una gag, non volevo questa cosa”.

Quindi la chiosa della padrona di casa Geppi Cucciari: “Era una gag, ma ha trovato un lavoro”.

Emanuela Fanelli è salita sul palco dell’Ariston sempre per presentare il film di Genovese, insieme al resto del cast.

Ora spunta l’ipotesi che potrebbe tornare anche a Sanremo 2026, in veste di co-conduttrice. Bisognerà però attendere per capire se si è trattato soltanto di una gag o se c’è qualcosa di vero nelle parole di Conti.