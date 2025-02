Carlo Conti a Sanremo ricorda Ernesto Assante, Sammy Basso, Ezio Bosso e Fabrizio Frizzi in conferenza stampa

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Carlo Conti è tornato al Festival di Sanremo 2025 ricordando quattro persone scomparse. Il direttore artistico, nella conferenza stampa della vigilia, ha citato il giornalista Ernesto Assante, Sammy Basso, Ezio Bosso e Fabrizio Frizzi.

Le parole di Carlo Conti in conferenza stampa

Lunedì 10 febbraio, Carlo Conti ha aperto il suo intervento in sala stampa a Sanremo ricordando i giornalisti scomparsi.

Il direttore artistico del Festival ha citato esplicitamente Ernesto Assante, storica firma di Repubblica, accompagnato dall’applauso dei giornalisti:

“Siete molto più numerosi rispetto al mio ultimo Festival, nel 2017. Vi ringrazio, voglio ricordare chi è andato in pensione e rivolgere un pensiero particolare a chi ci ha lasciato, come Ernesto Assante”.

Chi era Ernesto Assante

Ernesto Assante era nato a Napoli nel 1958 ed è morto a 66 anni nel febbraio 2024, pochi giorni dopo la scorsa edizione del Festival, a causa di un ictus.

Storica firma di Repubblica dal 1979, aveva iniziato a lavorare come giornalista prima in radio e poi, come critico musicale, al Manifesto.

Aveva collaborato anche con settimanali come Epoca, L’Espresso, Rolling Stone e Rockol.

Inoltre, aveva curato alcune voci relative al pop e al rock per la Treccani.

In tv era stato consulente musicale per Domenica In, Orecchiocchio, Doc e autore di Sanremo Rock e del Cantagiro.

Aveva collaborato in Rai anche a programmi come L’importante è avere un piano con Stefano Bollani, Una storia da cantare con Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero e Ci vuole un fiore con Francesco Gabbani e Francesca Fialdini.

Aveva firmato la prima edizione del Pavarotti & Friends nel 1992 e diversi show con Fabrizio Frizzi, Eleonora Brigliadori, Renzo Arbore, Milly Carlucci, Elisabetta Gardini, Loretta Goggi.

Aveva poi realizzato, come ideatore e autore, sette edizioni del Premio Italiano per la Musica di Italia 1, condotte da Serena Dandini e Linus.

Dal 2013 era stato ideatore, autore e conduttore, con Gino Castaldo, di Webnotte.

Dal 2003 al 2009, aveva insegnato Teoria e tecnica dei nuovi media e poi Analisi dei linguaggi musicali alla facoltà di Scienze della comunicazione dell’università La Sapienza a Roma.

Chi era Sammy Basso

Alcuni mesi dopo la morte di Ernesto Assante, a ottobre 2024 c’è stata quella di Sammy Basso, ricordato proprio da Carlo Conti in conferenza stampa.

Nato a Schio, il biologo – affetto da progeria – scomparso a 28 anni dopo un malore al ristorante.

Nel 2015 era salito sul palco dell’Ariston, invitato proprio da Carlo Conti.

Chi era Ezio Bosso

Oltre a Sammy Basso, Carlo Conti ha anche ricordo che “dei miei tre Festival che mi sono rimasti impressi ci sono gli incontri con Sammy Basso ed Ezio Bosso”.

Era infatti stato l’attuale direttore artistico a portare all’Ariston, per la prima volta, la musica del maestro: “Inizierò il festival con Ezio, con il suo brano eseguito qui, rielaborato con l’orchestra diretta dal maestro Pirazzoli, e con le sue parole che mi hanno ispirato. Ricordo che durante l’intervista mi disse: la musica è come la vita, si fa solo in un modo, insieme”.

Ezio Bosso era morto nel 2020: dal 2011 soffriva di una malattia neurodegenerativa diagnosticatagli dopo un intervento al cervello.

Le parole su Fabrizio Frizzi

Carlo Conti, infine, ha avuto un pensiero per Fabrizio Frizzi, dopo aver introdotto i co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025, ossia Antonella Clerici e Gerry Scotti:

“Con noi ci sarebbe stato un quarto elemento su quel palco, e sarebbe stato Fabrizio Frizzi”.

Fabrizio Frizzi è morto a Roma il 26 marzo 2018, a 60 anni.