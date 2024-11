Carlo Auteri si autosospende da FdI dopo le minacce a La Vardera e la bufera sui fondi erogati dall’Ars

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Dopo la bufera sollevatasi a seguito del servizio trasmesso lo scorso giovedì da Piazzapulita, il deputato Carlo Auteri si autosospende da Fratelli d’Italia. La decisione arriva dopo l’inchiesta sui finanziamenti elargiti dall’Ars a un’associazione con sede legale nella casa della madre e le minacce al collega Ismaele La Vardera. Il deputato lascerà il partito FdI ma non passerà al gruppo misto.

Carlo Auteri si autosospende da FdI

“In queste ore, a seguito della vicenda che mi ha coinvolto, ho deciso di autosospendermi dal partito” ha comunicato Carlo Auteri.

Il deputato siciliano ha motivato la propria scelta di lasciare Fratelli d’Italia “per tutelare il buon nome della mia comunità e della politica che rappresento”.

Protagonista della bufera che ha colpito l’Ars – Assemblea Regionale Siciliana, Auteri ha comunicato l’intenzione di chiarire la vicenda “carte alla mano, con massima trasparenza e serenità”.

L’autosospensione riguarda il partito e non il gruppo FdI: “Se esco anche dal gruppo parlamentare di FdI, mi trovo insieme a Ismaele La Vardera e Gianfranco Micciché. Siamo alle comiche”.

“Apprezziamo la decisione del collega e amico” è stato il commento di Giorgio Assenza, capogruppo di FdI alla Regione Sicilia.

I fondi erogati dall’Ars all’abitazione della madre

Un servizio di Piazzapulita, trasmesso su La7 giovedì 7 novembre, ha portato alla luce la destinazione di alcuni fondi stanziati dall’Ars all’associazione culturale Progetto Teatrando.

Tale associazione avrebbe la propria sede legale a Sortino, comune in provincia di Siracusa, presso l’abitazione della madre di Carlo Auteri.

“Mi sento vittima di una situazione strumentalizzata” ha commentato l’ormai ex deputato meloniano nella trasmissione Il Punto di Antenna Sicilia.

“I fondi di cui si parla – è la difesa di Auteri – risalgono al periodo Covid e sono stati erogati prima che io entrassi all’Ars, il 18 gennaio 2023”.

Le minacce a Ismaele La Verdera

Nel corso della trasmissione dell’emittente siciliana, Auteri ha parlato anche delle minacce rivolte al collega del gruppo misto Ismaele La Verdera.

“Chiedo scusa per la parole” ha affermato, per poi giustificarsi: “Ha offeso mia madre e ho reagito in maniera scorretta. Non ho mai minacciato nessuno nella mia vita”.

L’ex iena La Vardera, anche lui ospite della trasmissione, ha risposto che Auteri, “non dovrebbe autosospendersi, dovrebbe lasciare il Parlamento”.