Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Carlo Acutis, lo studente 15enne morto di leucemia, sarà proclamato santo durante il prossimo Giubileo. Lo ha annunciato Papa Francesco. La sua canonizzazione era molto attesa, ma oltre la notizia, non si ha ancora la data precisa.

L’annuncio di Papa Francesco

Papa Francesco ha annunciato che Carlo Acutis, il giovane studente lombardo morto a soli quindici anni a causa di una leucemia fulminante, sarà proclamato santo durante il prossimo Giubileo.

Sebbene la data esatta della canonizzazione non sia ancora stata definita, l’attesa per molti fedeli è ormai terminata. Acutis, già beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi, è diventato un simbolo per molti giovani.

Fonte foto: ANSA L’annuncio di Papa Francesco: Carlo Acutis santo nel periodo del Giubileo

L’annuncio è avvenuto durante il Concistoro ordinario pubblico, una riunione in cui si vota su diverse cause di canonizzazione.

La vita di Carlo Acutis

Carlo Acutis è nato a Londra il 3 maggio 1991 da una famiglia italiana e ha vissuto a Milano, dove ha manifestato fin da giovane quella che è stat definitiva “una notevole maturità spirituale”.

La sua passione per l’informatica lo ha portato a creare un sito web dedicato ai miracoli eucaristici, un progetto che continua a essere una risorsa per molti fedeli. La sua vita, caratterizzata da una profonda fede e da un uso innovativo della tecnologia, lo ha reso un modello per molti giovani.

Da qui la definizione di “patrono di internet”.

Altre canonizzazioni

Durante il Concistoro in cui è stata annunciata la canonizzazione di Carlo Acutis, Papa Francesco ha confermato che il prossimo 20 ottobre saranno canonizzati altre figure.

Tra questi, Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata, la suora canadese Marie-Leonie Paradis, la suora lucchese Elena Guerra, e gli 11 “martiri di Damasco” tra cui Emanuele Ruiz e sette compagni dell’Ordine dei Frati Minori, oltre a Francesco, Abdel Mooti e Raffaele Massabki.