Cardiologo e pm in arresto a Benevento per violenza sessuale sulle pazienti: presunti abusi durante le visite

Cardiologo e pm accusati di stupro. Le forze dell’ordine hanno eseguito l’arresto di un medico e un magistrato a Benevento per violenza sessuale durante le visite di alcune pazienti, in cui si svolgevano gli abusi.

L’arresto del cardiologo e del pm

Nella mattinata del 19 giugno i finanzieri del nucleo di polizia economica e finanziaria – Gico di Lecce, dopo un’indagine condotta dalla procura di Benevento, ha arrestato un cardiologo e un pubblico ministero e vice procuratore onorario, all’epoca dei fatti in attività

L’accusa mossa contro i due sarebbe quella di violenza sessuale nei confronti di alcune delle pazienti di medico. Il provvedimento è stato emesso dal tribunale del riesame di Napoli e confermato anche dalla Corte di cassazione.

Benevento, dove sono state commesse le violenze

Il coinvolgimento di un membro della magistratura ha infatti permesso ai due indagati di fare ricorso, atto che però la Cassazione ha ritenuto inammissibile, confermando l’ordine di arresto degli imputati.

La ricostruzione delle molestie

Secondo l’indagine della procura di Benevento, le violenze sessuali si sarebbero verificate durante le visite a cui si sottoponevano le pazienti del cardiologo. Il pm si presentava come un collega del medico per non destare sospetti.

“Con la partecipazione attiva del correo, qualificatosi come collega del cardiologo, nel corso di apparenti visite mediche cardiologiche realizzava atti fortemente intrusivi nella libertà sessuale delle ignari pazienti” recita l’atto con cui sono stati imposti gli arresti domiciliari ai due.

Secondo quanto emerso dalle indagini, oltre alle violenze sessuali, i due avrebbero anche documentato gli abusi subiti dalle vittime con foto e video girati con un telefono cellulare.

Gli abusi a Benevento

Sia il pm che il cardiologo accusati di aver violentato le pazienti di quest’ultimo si trovano al momento sottoposti a misura cautelare preventiva in attesa del giudizio, agli arresti domiciliari.

Secondo gli investigatori che hanno portato a termine l’indagine, il reato sarebbe aggravato dal fatto di essere stato realizzato da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni.

Le finte visite mediche infatti erano presentato come veri e propri esami a cui le pazienti avrebbero dovuto sottoporsi per via di problemi di salute.