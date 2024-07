Cardinale Ruini ricoverato in terapia intensiva dopo un malore: "Dolore al torace", cosa filtra dall'ospedale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è grande apprensione per le condizioni di salute del cardinale Camillo Ruini, ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato un malore.

Le ultime informazioni sulla salute del cardinale Ruini

L’ultimo aggiornamento sullo stato di salute del cardinale Camillo Ruini risale alla mattinata di lunedì 8 luglio.

Come riportato dall’agenzia ‘ANSA’, dal Policlinico Gemelli hanno fatto sapere che “il cardinale Camillo Ruini ha trascorso la notte tranquilla” e “le sue condizioni si confermano stabili“. L’ospedale ha riferito, inoltre, che “proseguono i controlli e le cure presso la Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli”.

Fonte foto: ANSA

Il cardinale Camillo Ruini a colloquio con Papa Francesco nel febbraio del 2015.

Cosa è successo al cardinale Ruini

Il cardinale Camillo Ruini ha accusato un dolore al torace, segno di un possibile infarto, ed è stato ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma nella tarda serata di sabato 6 luglio.

In un precedente comunicato diffuso nella giornata di domenica 7 luglio, il Policlinico Gemelli aveva comunicato: “Nella tarda serata di ieri il cardinale Camillo Ruini è stato ricoverato d’urgenza presso il Policlinico Gemelli per un dolore toracico. In considerazione dell’età avanzata e della storia clinica del cardinale, si è reso necessario il ricovero in Terapia intensiva cardiologica. Il paziente è vigile e collaborante e le sue condizioni cliniche sono al momento stabili. Prosegue il monitoraggio e le terapie”.

Chi è il cardinale Ruini

Originario di Sassuolo (in provincia di Modena), Camillo Ruini ha compiuto 93 anni lo scorso febbraio. Per oltre 15 anni, dal 1991 al 2007, è stato presidente della Conferenza episcopale italiana e contemporaneamente Vicario del Papa per la diocesi di Roma. Questo duplice incarico lo ha reso un punto di riferimento per i cattolici.

Stretto collaboratore di Papa Giovanni Paolo II, Ruini è stato anche tra i grandi elettori al conclave in cui fu eletto Benedetto XVI.

Alcuni giorni fa, prima del malore che lo ha costretto al ricovero in ospedale, il cardinale Camillo Ruini aveva rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’, nella quale aveva rivelato alcuni retroscena dei rapporti tra Stato italiano e Chiesa, ai tempi in cui sulla scena politica era arrivato Silvio Berlusconi.