Carcere di Pozzuoli evacuato dopo il terremoto ai Campi Flegrei, crepe e danni strutturali all'edificio

Il carcere femminile di Pozzuoli è stato interamente evacuato dopo il terremoto e il conseguente sciame sismico in atto nella zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli. A renderlo noto è il provveditore delle carceri della Campania, Lucia Castellano, che ha sottolineato che la decisione è stata presa per motivi precauzionali.

Evacuato il carcere di Pozzuoli

Le 14o detenute, infatti, sono state evacuate perché le scosse avrebbero provocato danni alla struttura, con crepe la cui gravità non è ancora nota.

Le detenute, dopo le forti scosse registrate nella serata di ieri, sono state condotte dalle agenti della polizia penitenziaria dalle celle a punti di raccolta che si trovano nelle aree esterne del carcere e lì hanno trascorso la notte, all’addiaccio, munite di coperte.

Nelle ore successive, però, è stato disposta l’evacuazione.

Detenute trasferite in altre strutture

Le carcerate, spiega Castellano, saranno dislocate momentaneamente in altre strutture campane.

Michele Di Bari, prefetto di Napoli, ha quindi spiegato: “Per motivi del tutto precauzionali si sta cercando di trasferire le detenute altrove proprio per mettere in sicurezza la struttura, perché c’è la necessità di fare una verifica, valutare che non siano caduti calcinacci, anche se – va detto – non ci sono segnali di una evidenza immediata. La situazione è monitorata”.

Il ringraziamento alla polizia

In una nota, il presidente e il segretario regionale dell’Uspp commentano la notizia dell’evacuazione a scopo precauzionale della casa circondariale femminile della città puteolana ringraziando le forze di polizia penitenziaria.

“Complimenti al personale di polizia penitenziaria del carcere femminile di Pozzuoli, da ieri sera impegnato a gestire le ripercussioni dello sciame sismico in atto: auspichiamo che l’amministrazione penitenziaria accolga le esigenze delle poliziotte di stanza a Pozzuoli per evitare traumi alle loro famiglie”.

Evacuati 13 edifici e 39 famiglie

Ma non solo il carcere. A Pozzuoli, infatti, sono state allestite nella notte cinque aree di attesa e un’area di accoglienza al Palatrincone di Monterusciello, dove hanno dormito 80 persone. A renderlo noto sui social l’unità di crisi terremoto ai Campi Flegrei.

“Aree di attesa sono state allestite anche a Bacoli. I sopralluoghi hanno portato finora allo sgombero di 13 edifici e all’evacuazione di 39 famiglie. L’attività dei tecnici prosegue con l’arrivo di ulteriori squadre messe a disposizione da Vigili del Fuoco e ordini professionali”, si sottolinea.