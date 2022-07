Carabinieri trovano un'anziana denutrita e costretta all'immobilità: l'irruzione in casa e il salvataggio

Il caldo torrido, l’età avanzata e la solitudine hanno rischiato di uccidere un’anziana 87enne sarda, salvata dai carabinieri che l’hanno trovata denutrita, costretta ad una immobilità quasi irreversibile e sola in casa.

L’intervento di salvataggio dei militari dell’Arma

I media locali hanno raccontato che la donna, residente a Sinnai (Cagliari), è stata trovata dai militari dell’Arma nel suo letto e in atrofia muscolare. Altrimenti detto, l’87enne non aveva più la forza nemmeno per muoversi, complice l’età, gli acciacchi e la canicola di questi giorni.

Se non fossero intervenuti gli agenti, gli stenti l’avrebbero senza dubbio uccisa a breve. Fortunatamente invece i militari sono entrati in casa della donna, salvandola. Quindi hanno appurato uno stato avanzato di atrofia muscolare, probabilmente dovuto a una forte denutrizione.

Fonte foto: ANSA

Il trasferimento in ospedale

Subito dopo l’operazione di salvataggio, come rende noto il quotidiano L’Unione Sarda, la donna “è stata trasferita all’ospedale Santissima Trinità di Cagliari”, dove ha ricevuto tutte le cure di cui aveva bisogno.

Così i carabinieri hanno scoperto che la donna stava male

Ma come hanno fatto gli uomini dell’Arma a sapere delle condizioni precarie della donna? Sempre L’Union Sarda ha raccontato che “i militari sono intervenuti su richiesta dell’assessore ai Servizi sociali e politiche del lavoro del Comune”.

I carabinieri hanno forzato il portone d’ingresso dell’abitazione in cui abita la signora, l’hanno individuata in camera da letto e hanno chiamato l’ambulanza del 118. Sulla vicenda sono state avviate le indagini per appurare con precisione come è stato possibile che l’87enne si ritrovasse in condizioni così critiche.