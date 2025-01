Carabinieri salvano due bambini dall'incendio a Brescia, la madre era rimasta chiusa fuori da casa: il video

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tragedia scampata a Travagliato, vicino Brescia, dove i carabinieri hanno salvato due bambini da un principio di incendio in casa. I due piccoli erano rimasti accidentalmente bloccati dopo che la mamma era stata chiusa fuori dal bimbo di due anni, con il rischio che le fiamme si diffondessero dalla cucina in tutta l’abitazione. Pericolo scongiurato grazie all’intervento dei militari dell’Arma.

L’incendio in casa vicino Brescia

Dentro all’abitazione del comune del Bresciano erano rimasti un bimbo e una neonata: mentre la madre era uscita in giardino per gettare la spazzatura, il piccolo di due anni si era chiuso a chiave in casa insieme alla sorellina.

Nel frattempo, alcune pietanze lasciate a cuocere sul piano a induzione avevano cominciato a sprigionare del fumo e il principio di incendio scaturito in cucina stava per diffondersi in tutte le stanze.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Il comune di Travagliato, nel Bresciano, dove i due bimbi sono stati salvati dal principio di incendio in casa

L’intervento dei carabinieri

Immediato l’intervento nell’abitazione dei carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Chiari, dopo l’allarme lanciato dalla donna al numero di emergenza del 112.

L’operazione è stata ripresa nel video diffuso dall’Arma, in cui si vedono i militari mentre cercano di incoraggiare il piccolo di due anni a girare la chiave nel verso opposto, senza successo.

Con tutte le finestre serrate, dopo aver appurato le difficoltà di entrare sfondando la porta a vetri dell’ingresso con il rischio di ferire il bambino, i carabinieri sono riusciti ad accedere forzando la porta basculante del garage.

I militari dell’Arma hanno portato in salvo i due bambini quando la casa era ormai invasa dal fumo. I due piccoli sono stati trasportati in ospedale per accertamenti su eventuali conseguenze dell’inalazione di gas nocivi.

La tragedia a Bologna

La rapidità di intervento dei carabinieri ha permesso di evitare esiti drammatici, come avvenuto nell’incendio in casa a Bologna a marzo del 2024, dove una mamma e tra bambini sono rimasti uccisi dal rogo nato probabilmente dal corto circuito di una stufa elettrica.

Le vittime dell’incidente, una mamma 32enne, due gemelli, un maschio e una femmina di circa di 2 anni, e la figlia più grande, 6 anni, sarebbero morti nel sonno dal fumo mentre dormivano nella stessa stanza.