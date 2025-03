Carabiniere arrestato mentre cede 2 chili di cocaina a un pusher: proveniva dai sequestri effettuati dall'Arma

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I carabinieri di Verona hanno sorpreso un collega mentre scambiava con un pusher 2 chili di cocaina. La droga era stata in precedenza sequestrata dalle stesse forze dell’ordine. In corso le indagini per capire se si fossero già verificati scambi simili in passato.

La cattura del carabiniere

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 marzo, i carabinieri di Verona hanno effettuato un’operazione che ha portato all’arresto di due uomini, colti in flagranza di reato dopo uno scambio di droga.

Uno dei due era un cittadino marocchino di 40 anni. L’altro un ispettore degli stessi carabinieri, 58 anni. Era stato proprio quest’ultimo a procurarsi la droga, 2 chili di cocaina in tutto, sottraendola da quella sequestrata dai colleghi.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Caprino Veronese, il comune dove era in servizio il carabiniere arrestato

Lo scambio è avvenuto, stando a quanto riporta il sito del quotidiano locale Il Gazzettino, in un parcheggio isolato in provincia di Verona. Il pacco sarebbe passato direttamente da una macchina all’altra.

Gravi indizi di colpevolezza in casa del carabiniere

Entrambi gli uomini sono immediatamente stati arrestati. Subito dopo i carabinieri hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione del carabiniere, dove sarebbero stati trovati “gravi indizi di colpevolezza” nei suoi confronti.

Sono proprio questi indizi ad aver fatto concludere alle forze dell’ordine che la cocaina ceduta dal carabiniere allo spacciatore provenisse proprio dai sequestri effettuati dall’Arma nelle ultime settimane.

Il militare arrestato era in servizio presso la compagnia di Caprino Veronese, un comune 23 chilometri a nord ovest di Verona, non lontano dalle sponde del lago di Garda.

Le indagini su possibili altri scambi di cocaina

Le prove scoperte all’interno dell’abitazione del carabiniere arrestato hanno portato gli investigatori a sospettare che quello della notte tra sabato 1 e domenica 2 marzo potrebbe non essere stato il primo scambio di cocaina per il militare.

Le indagini non si sono infatti concluse con l’arresto dei due uomini, colti in flagranza di reato. I carabinieri stanno cercando di capire se il carabiniere avesse già in passato venduto cocaina o altre sostanze illegali sequestrate dai colleghi.

Nel frattempo il 58enne è stato accusato non soltanto di detenzione di droga ai fini di spaccio, esattamente con il 40enne, ma anche di peculato, vale a dire di appropriazione di un bene dello Stato da parte di un funzionario pubblico.