Cara Delevingne, l’ansia dei fan per le condizioni di salute dell’attrice e supermodella

L’attrice e modella Cara Delevingne, dopo un video circolato nel quale la si poteva vedere aggirarsi confusa nell’aeroporto di Los Angeles, sta facendo preoccupare fan, amici e familiari a causa delle sue condizioni di salute psicofisiche.

La salute instabile di Cara Delevingne

Dopo che Cara Delevingne, attrice e supermodella britannica, è stata riconosciuta poche settimane fa in uno stato visibilmente alterato, le persone a lei vicine hanno iniziato a temere per la sua salute.

La trentenne inglese vagava a piedi nudi, in evidente stato confusionale, nell’aeroporto Van Nuys di Los Angeles.

Fonte foto: ANSA L’attrice Cara Delevingne

Dopo le immagini, riportate da numerosi tabloid, è cresciuta l’attenzione nei confronti dell’attrice. E, come molti giornali hanno notato, c’è stato un gran viavai di persone presso la sua abitazione. Ma della ragazza neanche l’ombra da giorni.

La lotta contro la depressione

La supermodella non ha mai nascosto i problemi psicologici che ha dovuto affrontare crescendo.

Per anni in lotta contro la depressione, Cara ha più volte raccontato di come cercare di accettare la sa pansessualità le abbia causato non poche crisi da giovane, che non di rado arrivavano insieme a pensieri suicidi.

Anche la madre, celebrità nei salotti bene della Londra degli anni ’80 grazie soprattutto a una discendenza di alto rango, ha passato anni a lottare contro la depressione, che si aggiungeva a un disturbo bipolare e alla dipendenza dall’eroina.

La preoccupazione di Margot Robbie

Anche Margot Robbie, amica di Cara e collega attrice, con la quale ha recitato sul set di Suicide Squad nel 2016, è stata vista uscire.

Visibilmente turbata, Margot Robbie è stata fotografata dopo una visita alla sua amica, scossa e intenta a coprirsi il volto per nascondere le lacrime dalle lenti dei fotografi.

Questo è solo l’ultimo di una serie di indizi che danno preoccupare non solo familiari e persone vicine, ma anche i fan.

Nonostante le vetrine e i palcoscenici, si parla comunque di una ragazza di trent’anni che, come tutti, può soffrire di un male invisibile come la depressione e che ha sicuramente bisogno di serenità e dei suoi affetti per poterne venire fuori.