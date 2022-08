Capri, latte scaduto al supermercato: bimba di 15 mesi in ospedale

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una bimba di 15 mesi è finita in ospedale ad Anacapri, in provincia di Napoli, per aver bevuto del latte scaduto. La madre ha presentato denuncia ai Carabinieri contro i titolari dell’esercizio commerciale che le hanno venduto il prodotto avariato.

Il malore e la scoperta

Come riporta l’agenzia ‘ANSA’, la bimba si è sentita male subito dopo aver bevuto il latte per lo svezzamento. La mamma, spaventata dal vomito abbondante e dal pianto continuo della figlia, ha controllato la bottiglia di latte che aveva acquistato in un supermercato locale e si è accorta che era scaduto da diversi mesi. Sull’etichetta del latte, infatti, c’era scritto che bisognava consumare il prodotto entro il 10 Gennaio 2022.

In seguito alla scoperta, è partita la corsa all’ospedale ‘Capilupi’ di Capri, dove la bambina è stata affidata alle cure dei medici.

Fonte foto: ANSA La bambina, dopo il malore, è stata presa in cura dai medici dell’ospedale Capilupi di Capri.

Come sta la bambina

Le condizioni di salute della bambina di 15 mesi che ha accusato un malore dopo aver bevuto del latte scaduto da 7 mesi, fortunatamente, non sono gravi. Il vomito abbondante provocato dal latte avariato ha evitato gravi conseguenze.

La denuncia

Dopo essersi assicurata delle condizioni di salute di sua figlia, la giovane mamma si è recata presso la stazione dei Carabinieri di Anacapri, suo comune di residenza, e ha sporto denuncia contro i titolari dell’esercizio commerciale dove ha acquistato il latte scaduto nel gennaio del 2022.