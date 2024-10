Capezzone contro Spalletti dopo le parole prima di Italia - Israele: "Non tocca agli allenatori fare comizi"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non sono piaciute a Daniele Capezzone le parole pronunciate dal commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti prima della partita contro Israele. Il direttore editoriale di Libero Quotidiano ha criticato il ct della Nazionale sulle colonne del giornale.

Cosa ha detto il ct Spalletti prima di Italia – Israele

Il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti, a poche ore dal fischio d’inizio della partita contro Israele, ha parlato al Tg1 della situazione politico-militare in Medio Oriente.

Il ct azzurro ha dichiarato: “Penso che ci siano molti israeliani che non vogliono la guerra e noi dobbiamo convincere sempre qualcuno in più che questa è una cosa che deve finire. Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più”.

Fonte foto: ANSA

Daniele Capezzone, ex deputato della Repubblica Italiana, direttore editoriale di Libero Quotidiano.

L’invito di Capezzone a Spalletti: “Si candidi”

Il direttore editoriale di Libero Quotidiano Daniele Capezzone ha definito le parole pronunciate da Luciano Spalletti “un passo falso davvero sgradevole“.

Nel suo intervento sul quotidiano, Capezzone ha poi spiegato così la sua posizione: “Non tocca all’allenatore della Nazionale di calcio fare comizi. (…) Se uno fa il commissario tecnico della Nazionale, dovrebbe avvertire più di altri un’esigenza di riserbo, di autodisciplina anche verbale, di rispetto speciale di ogni altra opinione”.

Ancora Capezzone: “In un paese che è già diviso in mille pezzi, ci manca solo che l’allenatore della Nazionale si metta a fare il capofazione, rubando il mestiere a Nicola Fratoianni o a Giuseppe Conte. Vuole farlo? La passione politica è una cosa bellissima: si candidi, se crede, ma non usi la panchina della Nazionale come uno sgabello per discorsi scombiccherati e partigiani”.

L’attacco di Capezzone a Spalletti sulla guerra Israele – Hamas

In un altro passaggio dell’articolo, Daniele Capezzone ha criticato ancora Luciano Spalletti: “L’ha detta proprio grossa. (…) Forse non l’hanno informata, caro Spalletti, che a scatenare la guerra, il 7 ottobre di un anno fa, sono stati i terroristi islamici nemici di Israele, ammazzando più di 1200 donne e uomini e sequestrandone altri 250″,

Il direttore di Libero Quotidiano ha definito “surreale rovesciare la responsabilità delle ostilità su chi è stato vittima di un attacco brutale e disumano”.