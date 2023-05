Caos sul volo Milano-Brindisi, non spegne il telefono e causa tre ore di ritardo: portata via dalla polizia

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Momenti di tensione all’aeroporto di Milano Malpensa. Impegnata in una videochiamata, una donna ha rifiutato di spegnere il cellulare causando tre ore di ritardo ad un volo in partenza per Brindisi. Alla fine è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fatto scendere la passeggera indisciplinata, per poter far decollare l’aereo.

Malpensa, tensione sul volo Milano-Brindisi

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 11 maggio all’aeroporto di Milano Malpensa, a bordo di un volo Ryanair in partenza per Brindisi.

Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, una passeggera indisciplinata che non voleva spegnere il suo telefono cellulare avrebbe portato una certa agitazione sul velivolo, causando anche un ritardo complessivo di tre ore.

Fonte foto: ANSA L’episodio è avvenuto all’aeroporto di Milano Malpensa

Non vuole spegnere il telefono

Stando al racconto di alcuni passeggeri, a causare il trambusto sarebbe stato il rifiuto di una donna di spegnere il proprio smartphone poco prima del decollo, perché impegnata in una videochiamata.

A nulla sarebbe valsi i ripetuti richiami del personale di bordo. La donna avrebbe anche minacciato equipaggio di bordo, hostess e anche alcuni passeggeri alzando la voce dicendo che non avrebbe spento il telefono.

Il volo partito con tre ore di ritardo

A quel punto, il comandante dell’aereo è stato costretto a interrompere le manovre per il decollo e chiamare le forze dell’ordine.

I poliziotti saliti a bordo hanno riportato la calma e hanno fatto scendere dall’aereo la passeggera molesta. L’aereo è così partito alla volta di Brindisi, ma con tre ore di ritardo.