Caos sul volo Madagascar-Roma della compagnia Neos, passeggeri fermi 3 ore a bordo senza aria condizionata

Caos e rabbia sul volo Madagascar-Roma della compagnia Neos. Durante la sosta all’aeroporto Catullo Villafranca di Verona, i passeggeri sono rimasti fermi a bordo per circa tre ore, senza aria condizionata. Una situazione al limite che ha innescato naturalmente lamentele e malumori palesati al personale presente sull’aereo.

Caos e rabbia sul volo Madagascar-Roma, il video diventato virale

Su Tik Tok, l’utente Ornella Rapisarda ha pubblicato un video diventato virale in un amen in cui si vedono i passeggeri esausti, alcuni dei quali fortemente spazientiti per essere stati lasciati per ore senza aria condizionata.

“Facevamo prima a piedi, chiamate la polizia”, ha scandito una persona. Anche altri passeggeri, secondo quanto emerso, hanno manifestato il loro malcontento per il pesante ritardo accumulato dall’aereo.

Fonte foto: ANSA

All’aeroporto Catullo, la sosta per il rifornimento è durata ore. Si è trasformata in una specie di sauna visto che l’aria condizionata è stata spenta.

La sosta imprevista durata ore

Il mezzo era partito dal Madagascar ed ha terminato la sua corsa nella Capitale.

Prima però si è fermato nella città scaligera per quella che doveva essere una breve sosta che si è invece trasformata in una odissea.

Tra l’altro i passeggeri, provenendo dal Paese africano, che non si trova proprio dietro l’angolo, avevano già alle spalle 10 ore di volo intercontinentale.

Alcuni passeggeri non si sono sentiti bene

Secondo alcune testimonianze, per via del caldo torrido, qualcuno a bordo non si è sentito bene. Fortunatamente non in modo grave.

Alla fine, dopo la maxi sosta imprevista, l’aereo è ripartito per Roma e finalmente i passeggeri sono giunti a destinazione e hanno potuto sbarcare.