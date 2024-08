Caos e problemi all’apertura delle vendite per la reunion degli Oasis nel 2025: di quanto sono saliti i prezzi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Con l’inizio delle prevendite per i biglietti per la reunion, prevista per il 2025, degli Oasis, sono iniziati anche i soliti problemi: code infinite, siti in tilt e utenti che hanno acquistato più biglietti del necessario così da rimetterli in vendita a prezzi folli.

L’apertura delle prevendite dei biglietti

Nella mattinata di oggi – sabato 31 agosto 2024 – a partire dalle ore 10, su Ticketmaster Uk, Gigs and Tours, See Tickets, Ticketmaster Ireland e Gigs in Scotland sono state aperte le prevendite per la reunion degli Oasis.

I fratelli Gallagher attraverseranno nell’estate del 2025 il Regno Unito con 17 date, facendo tappa (per adesso) in cinque città: Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino.

Fonte foto: IPA Un utente che cerca di acquistare i biglietti per la reunion degli Oasis, con quasi 300mila persona in coda davanti: i ticket hanno già raggiunto prezzi folli

Com’era facile aspettarsi, l’incredibile mole di persone che si è riversata sui siti ha creato problemi che vanno dalle code interminabili fino a veri e propri tilt dei sistemi di acquisto, con migliaia di utenti che non sono riusciti ad acquistare neanche un biglietto dopo due ore di attesa davanti lo schermo.

I prezzi per la reunion degli Oasis

I prezzi dei biglietti variavano a seconda della città del concerto, ma in linea di massima il parterre (i posti in piedi) costava dalle 150 alle 2015 sterline, i posti seduti dalle 75 alle 270 sterline e l’area VIP, dove prevista, prevedeva ticket dalle 350 alle 505 sterline.

Nelle ipotesi migliori gli utenti che entravano in coda si trovavano “solo” poche migliaia di altri utenti davanti, ma sono in molti ad essere stati sbattuti fuori dai siti senza motivo apparente al momento dell’acquisto, dopo diverse ore di attesa.

Ovviamente però, molti di quelli che sono riusciti a finalizzare l’acquisto non hanno perso l’occasione di speculare sull’evento. I siti di secondary ticketing sono difatti già pieni di annunci di rivendita dei biglietti a prezzi a dir poso folli.

La rivendita, le polemiche e le date dei concerti

Gli affaristi sono difatti riusciti comunque a comprare più biglietti del necessario, sottraendoli agli altri utenti e piazzandoli immediatamente sul mercato delle rivendite: si possono difatti facilmente trovare biglietti che vanno dagli 800 fino a oltre 7mila euro (per un singolo ticket).

Migliaia di utenti che si stanno ora riversando sui social per lamentarsi della solita organizzazione a dir poco fallimentare di eventi di tale portata, che va di pari passo alla quasi totale inesistenza di controlli sugli acquisti.

Per il momento, le date confermate per la reunion degli Oasis del 2025 sono: 4 e 5 luglio al Principality Stadium di Cardiff; 11, 12, 16, 19 e 20 luglio all’ Heaton Park di Manchester, 25, 26, 30 luglio, 2 e 3 agosto al Wembley Stadium di Londra; 9, 9 e 12 agosto al Murrayfield di Edimburgo; 16 e 17 agosto al Croke Park di Dublino.