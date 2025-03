Caos e botte in una macelleria di Piombino, giovane picchiato con un bastone: denunciato un 39enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un denunciato per aggressione il bilancio di un episodio avvenuto a Piombino il 5 marzo 2025. Un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato accusato di aver colpito un cittadino straniero con un bastone di legno in seguito a un diverbio.

Dettagli dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato all’interno di un esercizio commerciale nel centro di Piombino. Nel tardo pomeriggio del giorno precedente, una chiamata di emergenza ha allertato il locale Commissariato riguardo a un’aggressione avvenuta in una macelleria. La vittima, un giovane marocchino, ha fornito insieme ai testimoni le informazioni necessarie per identificare l’aggressore.

Intervento della Polizia

L’uomo è stato intercettato a bordo della sua autovettura e ha ammesso l’aggressione, consegnando spontaneamente l’asta di legno utilizzata per colpire il coetaneo. Le lesioni riportate dalla vittima sono state giudicate guaribili in 10 giorni.

Motivazioni dell’aggressione

L’aggressore ha dichiarato agli agenti di aver perso le staffe a causa di commenti fatti dalla vittima e dai suoi due amici mentre si trovavano tutti all’interno del negozio per acquisti. Dopo essere uscito, ha preso il primo strumento utile dalla sua auto e ha colpito il giovane.

Conseguenze legali

L’uomo è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia per l’identificazione e per gli atti di rito, venendo denunciato per lesioni aggravate da strumento atto ad offendere e per il possesso di un oggetto atto ad offendere. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate in un eventuale giudizio. Solo una sentenza di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

Fonte foto: IPA