Caos alla stazione di Firenze e treni in ritardo: uomo che passeggia sui binari manda in tilt la circolazione

Altra giornata di sofferenza a Firenze per i pendolari e i viaggiatori che hanno optato per la soluzione del treno. Nella giornata di sabato 20 luglio la circolazione è andata in tilt con le corse regionali e quelle dell’Alta Velocità che hanno registrato pesanti ritardi a causa della presenza di una persona sui binari.

A Firenze Santa Maria Novella la hall si è affollata di gente incredula e sgomenta.

Firenze Santa Maria Novella, uomo sui binari e treni in ritardo

“Nel nodo di Firenze la circolazione ferroviaria è rallentata per un intervento delle forze dell’ordine a causa della presenza di persone non autorizzate in prossimità della sede ferroviaria”. Così Rete ferroviaria.

Fonte foto: ANSA

Cosa è successo? Nessun guasto stavolta. La causa dei disagi è riconducibile a un uomo che stava passeggiando sui binari in zona Campo Marte.

La Polfer è intervenuta, ora la persona che ha innescato il caos rischia una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

“Un delirio”, la testimonianza

Turisti e passeggeri increduli hanno iniziato ad affollare la hall. Lunghe code alle biglietterie e paura di perdere le coincidenze in quello che è un weekend di fine luglio. “Un delirio”, riferisce un utente.

Alta Velocità Firenze, problemi anche nella giornata di venerdì 19 luglio

Problemi e disagi al traffico ferroviario ci sono stati anche poche ore fa, nella mattinata di venerdì 19 luglio, per via di un guasto elettrico sulla linea Alta velocità all’altezza di Rovezzano (Firenze); guasto che dalle 10 di mattina ha provocato rallentamenti alla circolazione ferroviaria.

Circa due ore dopo la situazione è tornata alla normalità grazie all’intervento del personale tecnico di Rfi che ha provveduto a ripristinare la piena funzionalità della linea.

In particolare, i rallentamenti, come spiegato da Rfi, sono nati per via di un inconveniente tecnico alla linea elettrica dopo il passaggio di un treno AV nei pressi di Rovezzano, con ritardi che, in alcuni casi, hanno superato le due ore.