Caos al Maturaball di Bressanone, scontri tra polizia e giovani che hanno tentato di forzare il blocco

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La festa Maturaball di Bressanone torna a far parlare di sé dopo il pestaggio di giorni scorsi. Questa volta durante l’evento dedicato ai maturandi si sono verificati scontri tra partecipanti e polizia. Circa duecento ragazzi hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine per entrare nel Forum. All’interno della struttura è stata trovata una 15enne in coma etilico.

Polizia e carabinieri attaccati dai ragazzi

Eccesso di alcol e problemi di capienza hanno provocato nuovamente il caos durante il Maturaball di Bressanone.

Come riportato dalle cronache locali, circa duecento ragazzi – probabilmente ubriachi – hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell’ordine. Il blocco degli ingressi al Forum era stato imposto per il superamento della capienza.

Vetri a terra dopo gli scontri al Maturaball di Bressanone

Maturaball, scontri a Bressanone

Secondo quanto riportato da la Voce di Bolzano, circa duecento ragazzi – con l’aiuto di altri che erano all’interno – ha provato a entrare ugualmente nel Forum di Bressanone.

L’ingresso alla struttura che ospita il Maturaball era stato deciso per evitare rischi per la sicurezza, visto che la capienza era già stata superata. Polizia, carabinieri e steward hanno dovuto faticare non poco per impedire l’accesso ad altri ragazzi.

Inoltre, nei bagni della struttura che ospita la festa è stata trovata una 15enne priva di sensi, poi portata in ospedale per quello che sembrava a tutti gli effetti un coma etilico.

Giovane aggredito al Maturaball di Bressanone

La festa Maturaball di Bressanone era salita agli onori delle cronache lo scorso 11 gennaio, quando un 18enne era stato picchiato da un gruppo di coetanei di lingua tedesca.

L’episodio era avvenuto all’esterno del Forum di Bressanone, in provincia di Bolzano. Il giovane era stato picchiato e offeso da un gruppo di ragazzi che gli avevano gridato “sporco italiano” mentre lo colpivano con calci e pugni. L’episodio era stato denunciato dal padre della vittima e sulla vicenda era stata presentata un’interrogazione parlamentare.

Il 18enne di Bressanone era stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di 30 giorni per la rottura del setto nasale e del pavimento orbitario.