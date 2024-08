Canile lager a Santu Lianu in Sardegna, 120 animali denutriti e stipati in gabbie denunciate due donne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Scoperto un canile lager a Santu Lianu, in Sardegna. Sono stati trovati e messi in salvo 120 cani scoperti denutriti e stipati in gabbie metalliche in condizioni igienico-sanitarie critiche. Due le donne che sono state denunciate per maltrattamento di animali e che potrebbero rischiare fino a 18 mesi di reclusione.

Scoperto canile lager in Sardegna

A Flumini di Quartu (Cagliari), i Carabinieri della stazione temporanea, in collaborazione con il personale dell’ASL di Cagliari – Servizio Igiene e il Nucleo CITIES di Cagliari, hanno scoperto un canile abusivo in un’area di campagna.

In località Santu Lianu, il canile ospitava 120 cani di varie razze, età e dimensioni, stipati all’interno di gabbie metalliche arrugginite in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse.

Fonte foto: Frame video ANSA Carabinieri trovano due cuccioli nel canile lager a Santu Lianu in Sardegna

Molti degli animali erano denutriti e in pessima salute. Il canile era un vero e proprio inferno, con escrementi mai raccolti, cibo marcio e cumuli di rifiuti tutti intorno.

Animali salvi da Santu Lianu

Dopo la scoperta, gli animali sono stati salvati e messi in sicurezza. Ora sono affidati alle cure di un canile autorizzato di Selargius, nella maggior parte, o trasferiti in altre strutture in regola.

In queste riceveranno le cure necessarie e saranno ricollocati, per non creare assembramento. Si spera in una veloce adozione, per dare loro una vita dignitosa dopo tanto orrore.

L’intera area del canile è stata posta sotto sequestro preventivo a causa delle gravi condizioni riscontrate, che includevano cumuli di rifiuti e gabbie arrugginite, ma anche grave problemi igienico-sanitari.

Indagini: denunciate due donne

Al termine delle operazioni, i militari hanno denunciato per “maltrattamento di animali” e “gestione illecita di rifiuti” (mentre a Busto Arsizio un uomo ha accoltellato il cane che aveva azzannato la figlia) una pensionata di 80 anni, Anna Rossi, e una disoccupata di 52 anni, Fiorella Dellacha.

Le due donne risultavano affittuarie del terreno e responsabili della custodia degli animali. Questa non è la prima volta che il nome della località appare nelle cronache: a gennaio, il Comune di Quartu aveva lanciato un appello, cercando volontari per prendersi cura di oltre 100 cani intrappolati in uno stabile condannato.

Le due donne avevano continuato a ignorare gli ordini del Tribunale e hanno occupato il terreno, mantenendone la gestione e costringendo gli animali in condizioni gravi.