Cani spacciati per panda in uno zoo di Shanwei in Cina, perché sono stati dipinti? La versione del direttore

C’è il trucco ma non l’inganno. Nei giorni scorsi sono diventate virali sui social le immagini di cani dipinti per farli sembrare dei panda in uno zoo di Shanwei, in Cina, scatenando diverse polemiche. Secondo il direttore della struttura non c’è nessuna truffa, in quanto nel recinto che ospita i cani panda c’è un cartello che indica chiaramente che si tratta di cani Chow Chow dipinti come panda.

Cani spacciati per panda in uno zoo in Cina

Lo zoo di Shanwei, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, è balzato agli onori della cronaca nei giorni scorsi per le immagini di strani panda di piccole dimensioni che corrono e giocano all’interno di un recinto.

Non si tratta infatti di panda ma di cani di razza Chow Chow, con il folto pelo tinto di bianco e nero per assomigliare all’amato mammifero simbolo della Cina.

Fonte foto: 123RF I cani dipinti per assomigliare a dei panda sono di razza Chow Chow

Il caso è scoppiato dopo che un video che ritrae i cani panda postato lunedì 16 settembre su Douyin, la versione cinese di TikTok, è diventato virale, con oltre 1,4 milioni di visualizzazioni.

La vicenda ha suscitato diverse polemiche: c’è chi accusa i responsabili dello zoo, una struttura privata, di voler ingannare i visitatori, altri parlano di maltrattamenti sugli animali per il pelo dipinto.

Il direttore spiega perché sono stati dipinti

Per cercare di spegnere le polemiche è dovuto intervenire il direttore dello zoo di Shanwei, che all’emittente Sichuan Observation ha spiegato di essere rimasto sorpreso dal clamore suscitato.

Nessuna truffa, ha detto, sono cani Chow Chow dipinti come panda e chiaramente indicato come tali.

In effetti, come mostrano foto e video sui social, davanti al recinto c’è un cartello abbastanza chiaro che spiega che sono cani dipinti: “Ci chiamiamo Panda Dogs, un cane domestico che sembra un panda, dipinto. Siamo gentili, intelligenti, amichevoli, carini e adorabili”.

Si è trattato di una iniziativa pensata per attirare visitatori, ma che, come ha ammesso il direttore, non ha portato i risultati sperati.

Il precedente in un altro zoo cinese

Non è la prima volta però che uno zoo in Cina viene accusato per animali camuffati.

Lo scorso maggio era successo allo zoo di Taizhou, nella provincia di Jiangsu, sempre per dei cani Chow Chow dipinti in modo da sembrare dei panda.

Anche in quel caso erano nate delle polemiche, lo zoo aveva respinto le accuse sostenendo che sui biglietti erano indicati correttamente come “cani panda”.