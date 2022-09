Canguro uccide uomo che lo teneva come animale domestico, non succedeva da 85 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Un uomo è stato ucciso da un canguro a Redmond, nella regione del Great Southern nell’Australia sud-occidentale.

La vittima è un anziano di 77 anni che, si ritiene, tenesse il canguro maschio in casa come animale domestico. Non si sa cosa abbia scatenato la furia dell’animale che ha ucciso l’uomo.

L’anziano non rispondeva al telefono così un parente impensierito è andato a trovarlo a casa ritrovandosi di fronte all’orribile scena: il congiunto gravemente ferito e agonizzante e l’animale nervoso e aggressivo.

I soccorsi sono arrivati subito, ma non hanno potuto aiutare l’anziano a causa del pericolo rappresentato dal canguro. I paramedici sono potuti intervenire solo dopo che la polizia, giunta sul posto, ha neutralizzato l’animale sparandogli.

A questo punto però per la vittima non c’era più nulla da fare: i paramedici non hanno potuto fare altro che dichiarare la morte del 77enne.

Animali potenzialmente pericolosi

I maschi di canguro grigio occidentale possono arrivare a pesare più di cinquanta chili e raggiungono il metro e trenta d’altezza.

Fonte foto: 123rf Un canguro, immagine di repertorio.

Come tutti gli animali selvatici hanno comportamenti difficilmente prevedibili e possono diventare estremamente pericolosi.

Graeme Coulson, esperto di canguri, ha dichiarato all’Abc che gli attacchi di canguro sono frequenti, ma solo raramente risultano fatali. I canguri attaccano soprattutto se si sentono minacciati.

I canguri possono mordere, attaccare gli occhi con le zampe superiori o sferrare poderosi calci con le zampe inferiori.

Il primo morto da 85 anni a oggi

Erano 85 anni che non si registrava una morte imputabile all’attacco di un canguro. L’ultima vittima è un uomo di 38 anni di nome William Cruickshank, ucciso da un canguro nel New South Wales nel 1936.

Altri attacchi nel 2022

Negli ultimi tempi si è registrata una serie di attacchi da parte di canguri: lo scorso aprile una donna è stata ferita gravemente da un canguro mentre giocava a golf nel Queensland.

A marzo un 14enne è caduto dal motorino perché un canguro gli ha tagliato improvvisamente la strada. Il ragazzino ha riportato ferite guaribili in 10 giorni.

Ancora a marzo, una bambina di tre anni è stata aggredita da un canguro mentre giocava nel cortile della sua proprietà nell’Australia orientale.