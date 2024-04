Cane più ricco al mondo adotta un altro animale vicino Bergamo, è la prima volta: la storia di Gunther VI

Si chiama Cindy ed è stata adottata da Gunther VI, ma non parliamo di un nuovo padrone per l’animale: Gunther VI, infatti, è il cane più ricco del mondo e da Pisa ha raggiunto Bergamo per dare un lieto inizio a questa bella storia. Oggi Gunther VI è il primo animale al mondo ad aver preso in adozione un altro animale.

Cindy, una splendida lupacchiotta, è stata salvata da uno stato di maltrattamento. I suoi padroni, una coppia, si sono presi cura di lei fino a quando non è venuto al mondo il primo bambino. I coniugi hanno quindi relegato Cindy in uno scantinato, condannandola a un infausto destino di isolamento.

Qualcuno di buon cuore, però, ha inviato la segnalazione e Cindy è stata liberata dall’associazione Gaia Animali & Ambiente. I volontari l’hanno dunque trasferita presso il Rifugio Barattieri ad Arzago d’Adda (Bergamo), che la stessa associazione gestisce insieme a Diamoci La Zampa.

Gunther VI è discendente di Gunther IV, suo “nonno”, la cui padrona era la contessa tedesca Carlotta Von Liebenstein. Alla morte della donna, nel 1992, Gunther IV risultò essere l’unico erede del patrimonio. Per questo motivo fu fondata la Gunther Foundation, che oggi ha adottato la piccola Cindy, nome che rimanda a Cinderella, la sua Cenerentola.