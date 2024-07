Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sta facendo il giro del web la storia del cane Ziggy, un Labrador di 8 anni che si è perso nel mare davanti a Pellestrina, in provincia di Venezia, e si è poi salvato nuotando per diverse ore e circa 5 chilometri.

L’appello lanciato dal padrone di Ziggy

L’appello del padrone di Ziggy, Marco Ceccon, è stato pubblicato sabato 6 luglio alle 14,54 nel gruppo Facebook “Pescatori veneziani”.

Il messaggio: “Vi chiedo aiuto urgente. Il mio Labrador si è tuffato davanti ad Alberoni lato Pellestrina, zona Peocere. Causa corrente e vento lo abbiamo perso di vista per favore chi lo vede mi chiami”.

La gara di solidarietà su Facebook

Dal momento in cui Marco Ceccon ha pubblicato l’appello su Facebook, sul gruppo “Pescatori veneziani” è partita una gara di solidarietà tra gli utenti, che hanno provato a dare il loro contributo per trovare il cane Ziggy.

Una di loro ha scritto: “Noi siamo sulle bocche di porto di Lido possiamo esservi di aiuto in qualche modo? Siamo in barca”.

Il messaggio di un altro utente: “Guarda intorno all’ottagono. Là tocca, magari ha trovato da appoggiarsi”.

Il ritrovamento del cane Ziggy

Alle ore 16,55 di sabato, l’utente Marcello Scarpa ha scritto sul gruppo Facebook “Pescatori veneziani”: “È arrivato a S. Pietro al pennello 3“. Come riferito dal sito lidoroben, il cane Ziggy è stato preso in cura da Ksenia, una bagnante di Padova.

Il proprietario del cane, Marco Ceccon, ha quindi aggiornato il suo post iniziale: “Grazie a tutti l’abbiamo trovato stremato ma vivo. È arrivato in spiaggia da solo ed è stato accolto da delle persone di cuore che se ne sono prese cura. Ha passato molte ore in mare con un sacco di pericoli e da solo ma la natura e la fortuna gli sono stati vicini. Grazie alle persone di questo gruppo abbiamo ricomposto la nostra famiglia. Grazie grazie e grazie”.

In un commento, lo stesso Marco Ceccon ha scritto: “Ringrazio tutti dell’interesse. Grazie alle persone di cuore. L’hanno recuperato in spiaggia, rifocillato e coccolato. Ragazzi è rimasto in acqua per più di 3 ore e ha percorso 3 miglia a nuoto. Grazie ancora di cuore a tutti mi hanno restituito un pezzo di cuore”.