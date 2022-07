Cane abbandonato sotto il sole su un balcone a Torino: sequestrato al padrone, ora è in un canile

Un cane messo in salvo dal sole battente e un padrone multato. È successo a Settimo Torinese. A dare l’allarme sono stati alcuni vicini.

Ecco cosa sappiamo sul pastore tedesco messo in salvo dalle guardie zoofile dell’Oipa di Torino.

Cane sotto il sole battente a Settimo Torinese: abbandonato su un balcone senza ombra

I fatti si sono svolti a Settimo Torinese, un comune di quasi 46mila abitanti nella città metropolitana del capoluogo di regione piemontese.

La vittima, in questo caso, è un cane. Un pastore tedesco, per la precisione, di sei anni: veniva puntualmente abbandonato su uno stretto balcone, senza zone all’ombra, da un poco responsabile padrone.

Pastore tedesco abbandonato su un balcone a Torino: l’intervento della protezione animali

Ad accertarsi del comportamento irresponsabile dell’uomo sono state le guardie zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (Oipa), sezione di Torino, allertate dai vicini. Il possessore del cane è stato quindi multato, mentre l’animale gli è stato portato via e sequestrato.

Adesso è in un canile a Settimo Torinese.

Animale domestico lasciato il sole, il racconto dell’Oipa: “Legato a catena”

“Siamo intervenuti subito, insieme alla polizia locale, a seguito di una segnalazione e ci siamo trovati davanti un povero cane legato a catena sotto il sole, in un balconcino di un metro e mezzo per un metro”. È il racconto della protezione animali, per bocca del suo vice coordinatore, Alessandro Piacenza, riportato da La Repubblica.

“A disposizione aveva solo una piccola ciotola di plastica con acqua stagnante. Il proprietario ha dichiarato di tenere in quelle condizioni il cane poiché varie volte era scappato saltando la ringhiera e ogni volta era andato a riprenderlo al canile”.

“Ha aggiunto che non voleva tenerlo in casa in quanto molto esuberante”.

Temperature impazzite, come proteggere gatti e cani e i sintomi dei colpi di sole e di calore

Piacenza ha sottolineato i rischi del caldo per gli animali, invitando la popolazione a segnalare situazioni come quella del povero pastore tedesco (che, seppur inizialmente sofferente, adesso, ha comunicato l’Oipa, sta bene).

Colpi di calore e colpi di sole mettono a rischio anche cani e gatti. Fortunatamente c’è il modo di mettere a riparo gli animali domestici da simili rischi. Ad argomentare i sintomi del colpo di calore e del colpo di sole negli animali, suggerendo allo stesso tempo l’adozione di precauzioni per evitare il peggio, è stato proprio il ministero della Salute in una breve guida.