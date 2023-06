Candidati elezioni Regionali 2023 in Molise e i loro partiti: Francesco Roberti, Roberto Gravina, Emilio Izzo

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Sfida elettorale in Molise. Tra domenica 25 e lunedì 26 si vota per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il presidente. In corsa per questa carica tre candidati, uno di centrodestra, uno di centrosinistra e uno civico.

Chi è il candidato di centrodestra alle elezioni in Molise

Nonostante il governatore uscente Donato Toma sia sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, non sarà lui a presentarsi per la coalizione di centrodestra.

Un’indagine per abuso d’ufficio, che pende su di lui e su cinque assessori della sua giunta, l’ha convinto a non cercare un secondo mandato.

Fonte foto: ANSA Elly Schlein durante la campagna elettorale in Molise

Lascia quindi il posto a Francesco Roberti, in quota Forza Italia, classe 1967 di Monfalcone del Sannio. Ingegnere, è stato eletto sindaco di Tremoli nel 2019 e poi presidente della Provincia di Campobasso.

Assieme ai partiti di maggioranza anche UDC, DC e Noi di Centro con alcuni candidati in quota Italia Viva, oltre a tre liste civiche.

Chi è il candidato di centrosinistra alle elezioni in Molise

L’opposizione di centrosinistra risponde con una coalizione unita, che comprende sia PD che Movimento 5 Stelle.

Il candidato sarà Roberto Gravina, che fa riferimento al partito di Giuseppe Conte ed è anche lui sindaco molisano, però di Campobasso, dal 2019.

Le liste a sostegno sono anche quelle di sinistra, come Alleanza Verdi Sinistra, come testimonia l’incontro con il candidato a cui hanno recentemente partecipato Conte, Schlein e Fratoianni. Anche in questo caso, si aggiungono tre liste civiche.

Chi è il candidato civico alle elezioni in Molise

Il terzo candidato alle elezioni regionali in Molise è Emilio Izzo, 69enne ex dipendente pubblico, che si presenta con la lista civica Io non Voto i soliti noti.

Il simbolo di quello che il candidato stesso chiama movimento politico di salvezza pubblica è molto particolare. Rosso, bordato di nero, e con la sagoma di un maiale nero al centro.

Durante la campagna elettorale ha incassato il successo di Antonio Ingroia, ex magistrato anitimafia e politico, che ha descritto la candidatura di Izzo come: “Fuori dagli schemi e fuori dai blocchi”.