Cancellato il video dell'incidente di Ramy Elgaml girato dal testimone: cosa si vede nell'unico frame rimasto

Il video girato da un testimone nella notte in cui Ramy Elgaml ha perso la vita sarebbe esistito. Se ne parla in questi termini in quanto il filmato sarebbe stato cancellato su costrizione di uno dei carabinieri che avrebbero partecipato all’inseguimento dello scooter guidato da Farez Bouzidi. È quanto stabilito dalla consulenza del perito informatico Marco Tinti: nel dispositivo sarebbero presenti e le tracce della registrazione e della sua cancellazione, ma sarebbe sopravvissuto un frame.

Il video del testimone esiste

Dopo l’incidente in cui ha perso la vita il 19enne Ramy Elgaml si è parlato a lungo del video girato da un testimone e che avrebbe immortalato lo schianto risultato fatale al ragazzo.

Per far luce su questo aspetto la Procura di Milano, nelle persone del pm Marco Cirigliano e della collega Giancarla Serafini, avevano incaricato il tecnico informatico Marco Tinti per una consulenza.

Fiori sul luogo dell'incidente in cui ha perso la vita Ramy Elgaml. Una consulenza stabilisce che il video girato dal testimone sarebbe esistito e subito dopo cancellato, ma sarebbe sopravvissuto un frame

Nella consulenza, anticipata da Agi e Ansa, emerge che esisterebbero tracce sia della registrazione del video che della sua cancellazione, ma sarebbe sopravvissuto un frame ancora presente nella cache della galleria del dispositivo.

Il testimone ha messo a verbale che “quando hanno visto che stavo filmando […] i carabinieri sono venuti vicino a me e […] e mi hanno detto ‘cancella immediatamente il video, adesso che hai fatto il video ti becchi anche una denuncia‘”.

Cosa si vede nel frame

Come già detto, nonostante la cancellazione nella cache della galleria sarebbe sopravvissuto un frame che immortala verosimilmente le luci dell’auto dei carabinieri in dirittura d’arrivo.

L’immagine è sgranata e orientata in verticale. Per le pressioni che avrebbero esercitato sul testimone due militari sarebbero indagati per frode processuale e depistaggio.

I dati tecnici dell’incidente di Ramy Elgaml

Nello stesso articolo Agi riporta i dati tecnici del video registrato dal testimone dell’incidente di Ramy Elgaml. La fotocamera del suo telefono ha registrato il filmato per un minuto e mezzo, attivandosi alle 4:03:22 e disattivandosi alle 4:04:31.

Proprio alle 4:03 Omar – questo il nome del testimone – risulta geolocalizzato in via Ripamonti, la strada al cui incrocio con via Quaranta è diventata il teatro della tragedia.

Infine, alle 4:49 il testimone avrebbe digitato su Google: “Come recuperare i file cancellati dal cestino” per almeno tre volte, un elemento che rappresenterebbe un’ulteriore conferma dell’esistenza di un filmato che avrebbe ripreso l’incidente e della sua immediata cancellazione.