Campobasso, tocca palo della luce e resta folgorato: morto ragazzino di 14 anni

Tragedia a Montenero di Bisaccia, piccolo comune in provincia di Campobasso: un ragazzino di 14 anni è morto dopo essere rimasto folgorato da un palo della pubblica illuminazione durante una festa parrocchiale, mentre stava giocando con gli amici in un parco giochi.

Il ragazzino è rimasto folgorato dopo il contatto con un lampione. L’episodio è avvenuto il 28 giugno scorso a Montenero di Bisaccia e da quella sera il giovane era ricoverato in coma all’ospedale di Foggia.

Come riporta l’Ansa, le sue condizioni sono peggiorate notevolmente nell’ultima settimana e nella giornata di oggi, lunedì 11 luglio, è stata dichiarata la morte cerebrale.

Il ragazzino era ricoverato da due settimane all’ospedale ‘Riuniti’ di Foggia, dove era stato trasportato la mattina successiva l’incidente. Le condizioni del ragazzo sono via via peggiorate, in particolare negli ultimi giorni, tanto che l’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia ha deciso di rinviare tutte le manifestazioni in paese.

Oggi in mattinata l’ulteriore aggravamento: nel pomeriggio, alle 17.45, è stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzino, accertata dalla commissione medica dell’ospedale. La notizia ha lasciato sotto choc il piccolo paese molisano, che ora si prepara all’ultimo saluto del minorenne.

L’incidente è avvenuto la sera del 28 giugno scorso a Montenero di Bisaccia, durante una festa parrocchiale. Il 14enne stava giocando con alcuni amici in un parchetto, si è appoggiato con le spalle a un palo della luce e in pochi secondi è stramazzato a terra.

Le persone presenti hanno subito chiamato i soccorsi: il ragazzino è stato trasportato all’ospedale di Termoli, dove i medici hanno trovato segni di bruciatura sulla spalla e accertato lo stato di coma. La mattina successiva è stato trasferito nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Foggia.

La procura di Larino ha aperto un fascicolo d’indagine sul caso, i carabinieri hanno posto sotto sequestro l’area dell’incidente.