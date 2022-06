Campobasso, si appoggia al palo della luce e resta folgorato: 13enne in coma durante la festa parrocchiale

Dramma a Campobasso. Un ragazzo di 13 anni è rimasto folgorato dopo essersi appoggiato a un palo della luce. Entrato in coma, è stato trasferito all’ospedale di Foggia. L’incidente è avvenuto intorno alle 22 di martedì 28 giugno.

Cosa è successo

Il 13enne stava giocando con degli amici durante la festa parrocchiale a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.

Per riposarsi si è appoggiato a un palo della luce, venendo folgorato.

La scarica elettrica lo ha fatto entrare in uno stato di incoscienza: è stato prima trasportato al San Timoteo di Termoli, poi è stato trasferito all’ospedale di Foggia.

Come sta il ragazzo folgorato

Il ragazzo compirà 14 anni il prossimo luglio.

A soccorrerlo prontamente sono stati gli amici con cui stava giocando e i presenti alla festa. Immediato l’intervento del 118 Molise.

Fonte foto: Virgilio Notizie Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso, dove è avvenuto l’incidente

In ospedale, è arrivato incosciente: i medici hanno osservato una bruciatura su una spalla, riconducibile alla scarica elettrica.

È in coma e la prognosi è riservata, le sue condizioni sono giudicate molto serie.

Aperta un’indagine

La Procura della Repubblica di Larino (Campobasso) ha aperto un’indagine, affidata ai carabinieri.

I militari hanno ascoltato i presenti e hanno dato il via ad accertamenti tecnico-scientifici con i vigili del fuoco di Termoli.

La sindaca, Simona Contucci, ha espresso “sgomento e dolore per quanto accaduto. Sono in corso le indagini e spero sia fatta luce al più presto su questa vicenda che ha interessato un ragazzo della nostra comunità. Colgo l’occasione per ribadire la mia vicinanza e quella dell’Amministrazione comunale alla famiglia del giovane”, riporta l’Ansa.