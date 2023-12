Camionista morto nell'incidente sull'autostrada A4 vicino Sesto San Giovanni: si è schiantato contro un pilone

Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, scrive da diversi anni su temi di attualità, con particolare attenzione alle tematiche giovanili e ambientali. Ha collaborato con case editrici per la recensione di saggi e romanzi e nel 2021-2022 è stata moderatrice di talk dal vivo su Roma.

Grave incidente in autostrada. All’alba un camionista ha perso il controllo del tir su cui viaggiava. Il mezzo pesante si è schiantato contro un pilone di cemento sulla A4 Milano-Brescia, allo svincolo di Sesto San Giovanni. I soccorsi non hanno potuto far niente, il corpo dell’u0mo è rimasto bloccato nella cabina del mezzo.

I fatti

All’alba di oggi un uomo ha perso la vita sull’autostrada A4 Milano-Brescia, in provincia di Milano (tratto stradale che nella giornata di ieri è stato protagonista dell’assalto a un portavalori). Si tratta di un camionista, che verso le 6:00 del mattino viaggiava all’altezza dello svincolo di Sesto San Giovanni.

L’uomo ha perso il controllo del mezzo pesante ed è finito contro uno dei tanti piloni di cemento che sorreggono i pannelli luminosi sulle strade. Nell’incidente il tir ha speronato anche un altro veicolo, un furgone. Il conducente di 58 anni è rimasto ferito, ma non è in condizioni di pericolo.

Incidente mortale all’alba sulla A4 Milano-Brescia, nei pressi dello svincolo Sesto San Giovanni in provincia di Milano

Le dinamiche

Ancora poco chiare le dinamiche dell’incidente che ha coinvolto un tir e un furgone. Dalle prime ricostruzioni è possibile identificare una perdita di controllo del mezzo pesante (un altro mezzo di grandi dimensioni, una cisterna, si è ribaltato ieri sulla Salerno-Reggio Calabria), ma non i motivi scatenanti. Si indaga, mentre i Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre il corpo della vittima dalla cabina.

Il conducente era infatti rimasto schiacciato nell’impatto e per lui non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i soccorsi sanitari, ma per un 58enne a bordo del furgone speronato dal tir poco prima dello schianto. Nulla di grave, ma è stato trasportato in ospedale in “codice giallo” per ulteriori accertamenti.

Strada chiusa e traffico

Inevitabile il traffico sulla A4 Milano-Brescia. Il grave incidente ha bloccato la corsia in direzione Torino e l’uscita Sesto San Giovanni. I Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine hanno direzionato e facilitato il fluire delle auto, ma alle 9:06 era presente ancora una lunga coda.

Dal sito Autostrade per l’Italia apprendiamo che l’A4 Milano-Brescia, nei pressi dell’uscita Sesto San Giovanni, è chiusa. Nello specifico il tratto interessato è tra il bivio A4/A58 e Sesto San Giovanni.